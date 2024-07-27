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影／疑煞車失靈 汐止傳吊車失控翻覆 交通受阻打結

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止區東勢街今天上午發生一輛吊車下山時，吊車駕駛葉姓男子因疑似煞車失靈，整輛車失控翻覆，導致交通受阻，一路回堵到山下，員警現場交通疏導，並已通知吊車業者將車輛移置。

新北汐止警方今天上午8時38分接獲110轉報，汐止區東勢街發生車禍意外，員警到場處理，驚見一輛吊車翻覆橫躺在馬路上，導致東勢街交通完全受阻中斷。

據了解，葉姓男子（32歲）今天下午駕駛機械吊車沿汐止區東勢街往芳園街舫向下山行駛，行經該下坡路段時，疑似煞車失靈，導致車輛失控翻覆發生交通事故，駕駛葉男本受困田上，後來自行爬出脫困在路邊等待處理。

葉男經員警檢測酒精濃度值為零、無明顯外傷。汐止警方已依交通事故處理程序辦理，並於現場指揮交通疏導，並通知吊車業者調派其他吊車將車輛移置。

新北市汐止區東勢街今天上午發生一輛吊車下山時，疑似煞車失靈，整輛車失控翻覆，導致交通受阻。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區東勢街今天上午發生一輛吊車下山時，疑似煞車失靈，整輛車失控翻覆，導致交通受阻。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區東勢街今天上午發生一輛吊車下山時，疑似煞車失靈，整輛車失控翻覆，導致交通受阻。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區東勢街今天上午發生一輛吊車下山時，疑似煞車失靈，整輛車失控翻覆，導致交通受阻。記者王長鼎／翻攝

交通事故 汐止

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