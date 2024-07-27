女高中生遭父家暴 母用她臉書發文稱「互打」網炸鍋

桃園昨天傳出一起家庭糾紛，1名17歲高中女學生因課業問題，與父母發生激烈爭執與肢體衝突，疑遭父親毆打成傷負氣離家。後來，母親利用她的臉書帳號發文尋人，稱她與父親是「互打」，也敬告她的朋友不要收留她，但有人留言貼出整隻手肘瘀青的照片，讓網友炸鍋；事件目前有桃園市議員黃瓊慧介入了解，社會局也做了相關處置。

女高中生的母親發文表示，女高中生因為沉迷3C，功課一落千丈，後來因為課業問題，親子間發生爭執，也發生了「互打」情事，還鬧進警局提高不當管教；女高中生的母親疑似要求女高中生休學，但該生不肯，後來負氣離家，其母在文末稱自己死心，並表示48小時候會向警方報失蹤，也敬告其所有同學收留就一併提告妨害家庭。

女高中生母親的貼文在網路引起熱議，有人質疑其母盜用帳號，也有人問「不讓同學收留她，是要讓她露宿街頭嗎」；管教方面，有網友認為其母行為是情緒勒索，也有部分網友認為管教方式涉及家暴，應該檢討。

事發至今，一名自稱當過女高中生家教的網友表示人目前安全，其母是因為聯絡不到人，所以用女高中生留在家裡的手機發文留話，沒有盜用帳號，也盼外界給該家庭多點空間。

桃園市議員黃瓊慧昨天深夜得知也介入了解，桃園市社會局也呼籲孩子不是父母的私有財，任何人不得對兒少有不當行為。

社會局表示，本月24日有接獲派出所通報該家庭不當管教情事，經了解，衝突起因是女高中生學業成績不理想又沉迷3C，被父母沒收手機有反抗行為，過程中，其父確實有暴力行為，此部分以嚴正告誡並要求簽署安全計畫承諾書。女學生24日、25日仍與父母同住，昨天因為擔心衝突再起，跑到小時候玩伴家睡，其母才會發文尋人。

社會局家防中心評估此案為親子衝突事件，社工除了協助女高中生與父母理性溝通，也結合教育局的力量，下周一已安排學校、學生與父母三方會談。

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