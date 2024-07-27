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蘇花路廊1車4人闖管制掉落邊坡挨罰 門開著？說法兩樣陷羅生門

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

昨晚1輛汽車跌落台9線蘇花公路116.8K邊坡，車上4名婦女輕傷無大礙。當時該路段處於管制時間，禁止駛入，公路局將依災害防救法處以5萬到25萬元罰鍰；該車究竟如何闖入管制區，目前說法不一，民眾稱當時管制柵門開啟才直接駛入，公路局則表示當時保全上廁所，民眾擅自開啟。

消防局昨晚8時40分獲報，工務單位搶修時看到車輛衝下邊坡，出動第四大隊與9個分隊搜尋，9時16分在116.8K邊坡下方50公尺處，發現該車，其中2人先爬出車外求救，2人留在車內。救難人員依序救起66歲黃姓婦人、53歲邱姓婦人、54歲劉姓婦人與56歲呂姓駕駛，送往羅東聖母醫院。

據了解，4名婦女從桃園出發前往花蓮，當天通過宜蘭後沿蘇花公路南下抵達和仁段，該路段已被封閉，才原路北返，卻沒有注意到管制時間，闖入管制區域，駛出新澳隧道後繞過正在設置護欄的工程車，在116.3K邊坡路基坍塌處發生意外。

公路局東區養護工程分局表示，當時管制柵門保全正在上廁所，民眾卻擅自打開柵門進入，違反災害防救法30條第1項第3款「指定道路區間，限制或禁止車輛之通行」，將依法開罰；目前已在管制哨增加1名保全，也將與警方進一步調查擅闖原因。

另一方面，據了解民眾卻稱，通過管制站時柵門本就是開啟的，當時沒有注意是否是管制時間，看到柵門未關就直接駛入。兩造說法陷入羅生門，詳情待相關單位進一步調查。

台9線蘇花公路116.8K路基坍塌處，昨晚有1輛汽車跌落，車內4名婦女輕傷。記者陳敬丰／翻攝
台9線蘇花公路116.8K路基坍塌處，昨晚有1輛汽車跌落，車內4名婦女輕傷。記者陳敬丰／翻攝
消防人員陸續救起4名婦人，分別受到骨折、擦傷等輕傷，送往羅東聖母醫院。公路局後續將開罰。記者陳敬丰／翻攝
消防人員陸續救起4名婦人，分別受到骨折、擦傷等輕傷，送往羅東聖母醫院。公路局後續將開罰。記者陳敬丰／翻攝
該車位於邊坡下方50公尺處。車內民眾稱，通過管制站時柵門未開啟，公路局則表示當時保全如廁，民眾擅自開門，兩造說法不一。記者陳敬丰／翻攝
該車位於邊坡下方50公尺處。車內民眾稱，通過管制站時柵門未開啟，公路局則表示當時保全如廁，民眾擅自開門，兩造說法不一。記者陳敬丰／翻攝

保全 蘇花路廊

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