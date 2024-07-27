影／投資詐騙不繳錢還被恐嚇要扣薪水 婦與北巿警合作逮車手

台北市信義警分局接獲薛姓婦人報案，她加入投資群組，誤入詐騙集團陷阱，前後匯款3次共數十萬元給詐團，7月中參加APP股票抽籤時，被要求補繳交50萬元，詐團還稱不補繳就要向法院強扣薛婦薪水，薛婦驚覺遭騙，急忙至派出所尋求協助。警方和婦人合作，25日在凱米颱風來襲時，順利誘捕車手到案。

五分埔派出所日前接獲一名薛婦報案，她說在6月初因想學習股票投資，在Line輾轉加入一個暱稱「艾蜜莉」的好友及詐騙群組「股票實操分享」，下載對方提供的投資APP「大戶系統Freetrade」，陸續匯款數十萬元給「客服專員」指定帳戶，但她7月中參加APP股票抽籤時，被要求補繳交50萬元，驚覺被騙。

薛婦到派出所報案，警方向薛婦表示這是常見的投資詐騙，同時透過165系統的關鍵字查詢，確認「客服專員」指定帳戶已涉多起詐騙，且都是相同的詐騙手法，薛婦表示對方持續聯絡，要她繼續投資、繳交中籤股票金額，對方不知道她已知道遭詐騙報案。

五分埔派出所員警指導薛婦合作，以要交付投資款項為由，與詐騙集團成員約定面交，被害人與詐騙集團客服協調，決定冒險在凱米颱風襲台時，在信義區速食餐廳交付款項，派出所長率員及實習生，在雙方約定交付款項時間，前往約定地點周邊埋伏，並指導長相青澀的實習學員偽裝為速食店消費顧客。

薛婦交付款項時，警方立即上前表明身分，當場逮獲朱姓車手，在朱嫌身上查扣面交款項及詐騙集團要取信被害人，製作的「收據」與「工作證」，人贓俱獲外，更查獲朱嫌身上攜帶有毒品成分菸彈，朱嫌坦承不諱，全案依詐欺、洗錢、毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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