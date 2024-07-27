影／高雄奇景！機車騎士從淹水處「上升」 網狂讚電車真猛

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聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市仁武區八德南路因凱米侵襲汪洋一片，一名騎士在水中露出戴安全帽的頭，後來整個人逐漸上升。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
高雄市仁武區八德南路因凱米侵襲汪洋一片，一名騎士在水中露出戴安全帽的頭，後來整個人逐漸上升。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」

凱米颱風肆虐高雄，各種淹水「奇景」在颱風過後被釋出，有網友昨在網路貼出一則仁武區淹水影片，只見汪洋一片中一名騎士露出戴安全帽的頭，後來整個人逐漸上升往前推進，原來騎士騎著電動機車成功涉水逃過一劫；影片引發網友一片讚嘆「真猛」，不少網友敲碗問廠牌，有網友說「最佳代言人」。

臉書社團「仁武人大小事」昨晚貼出一則影片，地點在仁武區八德南路的上帝宮廟前，只見廟前一片汪洋，但往前望去，有一名戴著安全帽的騎士冒出頭，但卻慢慢的身體往前上升，原來騎士騎著電動機車在水中行駛。

一名民眾還擔心騎士被警戒線擋住，趨前將警戒線拉起，騎士機車最後完全沒熄火，安全抵達未淹水處，和後方淹水熄火被迫得牽機車走的騎士形成強烈對比，讓一旁的民眾忍不住替騎士歡呼。

影片讓上千人按讚，許多網友稱讚騎士「超猛！敢這樣騎車，這個人也很猛」、「太強了」、「好厲害」「土地公顯靈」。

另有不少網友敲碗問電動車廠牌：「我要改買電車了」、「哪裡買的，超猛」、「仁武居民全部都要換電動車了」、「這台可以請他代言，水路兩用電車」、「這車太牛了！牌子是哪家的，快換」、「試車報告給過」。

有網友提見解指，「看起來方便，後續維修就不好說了」；有網友質疑：「不會被電到嗎」；另有網友對淹水情景無奈指出「住了十幾年第一次淹進一樓客廳，八八風災都只有前院地板濕了而已」。

高雄市仁武區八德南路因凱米侵襲汪洋一片，一名騎士在水中露出戴安全帽的頭，後來整個人逐漸上升往前推進，原來騎士騎著電動機車成功涉水逃過一劫。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
高雄市仁武區八德南路因凱米侵襲汪洋一片，一名騎士在水中露出戴安全帽的頭，後來整個人逐漸上升往前推進，原來騎士騎著電動機車成功涉水逃過一劫。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
高雄市仁武區八德南路因凱米侵襲汪洋一片，一名騎士在水中露出戴安全帽的頭，後來整個人逐漸上升往前推進，原來騎士騎著電動機車成功涉水逃過一劫（右紅圈處），後方牽機車的騎士（左紅圈處）成強烈對比。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
高雄市仁武區八德南路因凱米侵襲汪洋一片，一名騎士在水中露出戴安全帽的頭，後來整個人逐漸上升往前推進，原來騎士騎著電動機車成功涉水逃過一劫（右紅圈處），後方牽機車的騎士（左紅圈處）成強烈對比。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
高雄市仁武區八德南路因凱米侵襲汪洋一片，一名騎士在水中露出戴安全帽的頭，後來整個人逐漸上升往前推進，民眾見狀趨前協助。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
高雄市仁武區八德南路因凱米侵襲汪洋一片，一名騎士在水中露出戴安全帽的頭，後來整個人逐漸上升往前推進，民眾見狀趨前協助。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
高雄市仁武區八德南路因凱米侵襲汪洋一片，一名騎士在水中露出戴安全帽的頭，後來整個人逐漸上升往前推進，民眾見狀趨前協助拉起警戒線。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
高雄市仁武區八德南路因凱米侵襲汪洋一片，一名騎士在水中露出戴安全帽的頭，後來整個人逐漸上升往前推進，民眾見狀趨前協助拉起警戒線。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
高雄市仁武區八德南路因凱米侵襲汪洋一片，一名騎士在水中露出戴安全帽的頭。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
高雄市仁武區八德南路因凱米侵襲汪洋一片，一名騎士在水中露出戴安全帽的頭。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」

凱米颱風 電動車 高雄市

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