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影／台南辦小小警察體驗營 小朋友學自我保護提醒大人防詐

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市警局今天舉辦暑期小小警察體驗營活動，希望小朋友通過各種關卡、學會如何自我保護，把防詐知識分享家中成員長輩。市長黃偉哲到場參與，40多名4到7歲小朋友學跳流行的16蹲舞蹈還有各種闖關遊戲、學習犯罪預防偵查知識，記得告訴大人小心詐騙與交通安全。

市警局表示因為安全舉辦場地有限，規畫在台南溪南永康分局，還有溪北局本部室內舉辦。限額40名現在臉書粉絲團公告、受理網路報名後30秒就全部額滿。不過今天開辦還是有零星家長不死心帶著孩子來參加。上午在永康警分局由市長黃偉哲帶領警察局長林國清與在地市議員參與活動。

警方表示，這次活動設計婦幼安全、交通安全、指紋鑑識、反毒防詐情境劇及警察裝備體驗等關卡，透過角色扮演，讓小小警察們在遊戲互動中寓教於樂，讓參與的大朋友、小朋友們瞭解警察工作內容，不被刻板印象影響，進而了解警察工作就是在保護市民，讓大家生活得更安心、更放心。

活動由員警向小小警察們交付任務，提醒大家要把體驗營所學到的知識與經驗帶回家中，學會自我保護，並與家中的成員長輩分享，成為犯罪預防宣導的小種子。

員警提醒小朋友回家，一定要提醒大人，出門行車時要遵守交通規則，成為家戶的「交通安全小尖兵」。接到可疑電話時，可以提醒阿公阿嬤可能是詐騙電話，要趕快撥打165 反詐騙專線或是110報案電話找警察協助。

警方表示，希望小小警察體驗營活動，讓參與孩童具備正確守法及各項犯罪預防觀念，更重要的是從認識警察工作到認同警察，從體驗瞭解到參與協助，成為「預防犯罪小尖兵」，提升自我及家庭安全意識。

台南辦小小警察體驗營，希望小朋友學自我保護、提醒大人防詐。記者周宗禎／攝影
台南辦小小警察體驗營，希望小朋友學自我保護、提醒大人防詐。記者周宗禎／攝影
台南辦小小警察體驗營，希望小朋友學自我保護、提醒大人防詐。記者周宗禎／攝影
台南辦小小警察體驗營，希望小朋友學自我保護、提醒大人防詐。記者周宗禎／攝影
台南辦小小警察體驗營，希望小朋友學自我保護、提醒大人防詐。記者周宗禎／攝影
台南辦小小警察體驗營，希望小朋友學自我保護、提醒大人防詐。記者周宗禎／攝影
台南辦小小警察體驗營，希望小朋友學自我保護、提醒大人防詐。記者周宗禎／攝影
台南辦小小警察體驗營，希望小朋友學自我保護、提醒大人防詐。記者周宗禎／攝影
台南辦小小警察體驗營，希望小朋友學自我保護、提醒大人防詐。記者周宗禎／攝影
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