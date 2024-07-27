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嘉義縣水上鄉深夜出現第3具浮屍！男查水情防汛道路溺斃
強颱凱米帶來致災性雨量，嘉義縣水上鄉多個村莊淹水，最高水深達225公分，昨天中午粗溪村、內溪村相繼傳出2具浮屍，晚上11點多又有民眾在抽水站堤防溺水，消防人員打撈已明顯死亡，後續由警方釐清死者身分及死因。
嘉義縣消防局指出，昨天晚上11點39分獲報，內溪村往美上美社區方向，有民眾倒臥抽水站案防汛道路旁，立即出動水上91、16救援，到場時發現63歲男子面部朝下、浮在水面上，已失去呼吸心跳，明顯死亡未送醫，後續交由家屬及警方處理。
據了解，水上鄉美上美社區一帶淹水嚴重，63歲男子昨晚與妻子外出查看水情，行經淹水區域，不幸發生意外向消防隊求救，但當消防人員獲報趕往後，63歲男子在抽水站防汛道路旁溺斃，失去呼吸心跳明顯死亡。
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