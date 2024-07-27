快訊

行李等了3小時！他飆罵讓「華航地勤下跪」 震撼影片曝光

陸車市血流成河！賓士賣一輛賠30萬 「降量保價」有用？

冷泡茶、熱泡茶，哪個咖啡因比較少？喝了不怕睡不著？營養師盤點喝茶6好處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣水上鄉深夜出現第3具浮屍！男查水情防汛道路溺斃

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

強颱凱米帶來致災性雨量，嘉義縣水上鄉多個村莊淹水，最高水深達225公分，昨天中午粗溪村、內溪村相繼傳出2具浮屍，晚上11點多又有民眾在抽水站堤防溺水，消防人員打撈已明顯死亡，後續由警方釐清死者身分及死因。

嘉義縣消防局指出，昨天晚上11點39分獲報，內溪村往美上美社區方向，有民眾倒臥抽水站案防汛道路旁，立即出動水上91、16救援，到場時發現63歲男子面部朝下、浮在水面上，已失去呼吸心跳，明顯死亡未送醫，後續交由家屬及警方處理。

據了解，水上鄉美上美社區一帶淹水嚴重，63歲男子昨晚與妻子外出查看水情，行經淹水區域，不幸發生意外向消防隊求救，但當消防人員獲報趕往後，63歲男子在抽水站防汛道路旁溺斃，失去呼吸心跳明顯死亡。

嘉義縣水上鄉昨晚傳出第3具浮屍，倒臥抽水站防汛道路旁。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣水上鄉昨晚傳出第3具浮屍，倒臥抽水站防汛道路旁。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣水上鄉昨晚傳出第3具浮屍，倒臥抽水站防汛道路旁。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣水上鄉昨晚傳出第3具浮屍，倒臥抽水站防汛道路旁。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣水上鄉昨晚傳出第3具浮屍，倒臥抽水站防汛道路旁。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣水上鄉昨晚傳出第3具浮屍，倒臥抽水站防汛道路旁。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 消防人員 淹水

延伸閱讀

凱米颱風釀災...最新傷亡數據曝 全台8死1失蹤866傷

豪雨釀災...嘉義獨居婦住處淹水 疑夜晚返家遭水沖走溺斃

凱米颱風最新傷亡統計 全台7死1失蹤785傷

凱米颱風尾發威 嘉義縣山區有男子遭土石坍方壓傷送醫

相關新聞

影／83歲婦人今早騎機車板橋路口直行 遭闖紅燈遊覽車撞死

新北市83歲林姓婦人今早騎機車行經板橋區於十字路口直行，卻遭賴姓男子駕駛遊覽車撞上，林婦送醫搶救不治，據了解，當時林婦原...

雲林10歲男童大排水溝失足落水今尋獲 父抱遺體呆坐在地

凱米颱風重創雲林，雲林縣水林鄉昨中午有一名10歲小孩跟父親、弟弟外出時，在西塭底抽水站附近大排水溝不慎失足落水，昨搜救7...

景美游泳池排水溝蓋「破洞」害女童濺血 家屬批隱形殺手

台北市景美游泳池去年換新委外經營單位為中國青年救國團，整修後於11月重新開幕。然而，近日有女童不慎踩進兒童戲水區排水溝蓋...

嘉義縣水上鄉深夜出現第3具浮屍！男查水情防汛道路溺斃

強颱凱米帶來致災性雨量，嘉義縣水上鄉多個村莊淹水，最高水深達225公分，昨天中午粗溪村、內溪村相繼傳出2具浮屍，晚上11...

退休男買股票險遭詐350萬 大甲警要求一個操作他才驚覺受騙

台中商業銀行后里分行與大甲警分局義里派出所成功阻止假投資詐騙案，一名退休男子要加碼投資350萬元，員警到銀行勸阻，林男開...

影／5旬婦剛結束婚姻面交百萬掉入愛情漩渦 老媽幫她報警逮車手

鄭姓女子今年4月透過臉書與自稱駐美工程師劉男互加好友，對方甜言蜜語騙得鄭女芳心，上個月劉誆以一起投資虛擬貨幣快速賺金，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。