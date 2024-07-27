退休男買股票險遭詐350萬 大甲警要求一個操作他才驚覺受騙

台中商業銀行后里分行與大甲警分局義里派出所成功阻止假投資詐騙案，一名退休男子要加碼投資350萬元，員警到銀行勸阻，林男開始不相信會被騙，警方請林男登入該投資網站，並試著將獲利轉帳至其他銀行帳戶都無法操作，林男才驚覺自己遇到詐騙集團。

義里派出所日前接到銀行通報後，警員林志禹到台中商銀后里分行，經初步了解，被害人林姓男子在網路上加入來路不明的投資理財網站成為會員，再依指示投資股票，投入數萬元後，該網站顯示林男已獲利百萬。

林男欣喜若狂，以為是財神爺眷顧，卻不知自己已陷入詐騙集團的陷阱，他要持續加碼投資350萬元，機警的行員發現並報請警方到場勸阻，林男一開始難以置信，警方請林男登入該投資網站並試著將獲利轉帳至其他銀行帳戶均無法操作，林男始驚覺自己遭詐。