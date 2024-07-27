影／83歲婦人今早騎機車板橋路口直行 遭闖紅燈遊覽車撞死
新北市83歲林姓婦人今早騎機車行經板橋區於十字路口直行，卻遭賴姓男子駕駛遊覽車撞上，林婦送醫搶救不治，據了解，當時林婦原本在路口停等紅燈，見口號誌變換才剛起步直行，就遭從左側疑似闖紅燈的遊覽車撞上。詳實事發原因有待警方進一步調查釐清。
新北市橋區南雅南路二段、遠東路口今天上午7時許生一起死亡車禍，83歲林姓婦人今早騎機車行經板橋區沿南雅南路二段往四川路二段方向直行，於南雅南路二段、遠東路十字路口直行，卻遭沿遠東路往板城路方向直行，由賴姓男子（55歲）駕駛遊覽車撞上，林婦當場傷重無生命跡象，經送距離約300公尺的亞東醫院急救，搶救於上午8時10分仍宣告傷重不治。
肇事的遊覽車駕駛賴男無酒駕，林婦駕照執照正常，均無酒駕，轄區板橋警分局交通分隊獲報已依交通事故程序處理，現場調閱路口監視器影像釐清肇事經過，並向行經該路段車輛調閱行車記錄器影像，要進一步了解事發經過，釐清雙方相關肇責。
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