影／5旬婦剛結束婚姻面交百萬掉入愛情漩渦 老媽幫她報警逮車手

鄭姓女子今年4月透過臉書與自稱駐美工程師劉男互加好友，對方甜言蜜語騙得鄭女芳心，上個月劉誆以一起投資虛擬貨幣快速賺金，讓他可返台與鄭共度餘生。鄭女被愛沖昏頭，前後面交119萬直到沒錢向母求援，鄭母覺有異報警協處，這個月12日警逮車手，鄭女夢碎。

據了解，鄭姓女子（55歲）今年結束一段婚姻，情感空虛的她，4月透過臉書認識一名自稱駐美工程師的劉男，對方每天噓寒問暖，甜言蜜語，填補了鄭女寂寞心房。

上個月對方以自己有特殊管道可以投資虛擬貨幣穩賺不賠，但因本金不足無法快速獲利，希望鄭女能一同加入投資，讓他能趕快賺取足夠的存款，再返台與鄭女共度餘生。鄭女被愛蒙蔽相信不疑。

鄭女先加入虛擬貨幣商LINE客服，再與自稱貨幣商的黃男（25歲）購買虛擬貨幣，就這這樣，鄭女從上個月25日開始與黃男在新北市樹林區中華路面交7次共計119萬元虛擬貨幣，又聽從劉男指示將所購虛擬貨幣轉至其指定電子錢包內。

這個月鄭女見其投資部分已有獲利想出金，鄭告知劉時，不料劉卻稱其金流遭凍結，需繳納50萬保證金才可出金。鄭女面交119萬早已阮囊羞澀，根本無錢可再面交只好向鄭母求助，鄭母一聽就是詐騙報警協處。

警商請鄭女配合誘出黃男出來面交，這個月12日晚上10時許，黃男開車抵達，鄭女上車佯裝面交50萬，埋伏6警立即衝前控制逮捕黃男，查扣黃電子錢包兩個帳戶內有市價台幣47萬4千加密虛擬貨幣（泰達幣USDT，13888.0722顆、波場幣TRX 984.9597顆）等證物，一併帶回查辦。

偵詢時，黃男否認擔任車手，辯稱自己是虛擬貨幣商，但又交待不出電子錢包內資金流向及虛擬貨幣購買來源，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法移送法辦，另持續向上溯源追查其他共犯。