影／台中8旬翁處理妻身後事外出失聯2天 原來騎到累倒摔車

台中一名8旬老翁要到殯儀館處理妻子身後事，與家人相約後他獨自騎車外出竟失聯2天，家人急報案，清水警分局員警處理一件老翁騎車自摔受傷案，發現就是這名失蹤老翁，他騎車迷途二天，騎到累倒摔車。

台中市潭子區81歲楊姓老翁日前妻子去世，他和家人相約本月16日下午要到台中市殯儀館處理喪葬後事，不料，他當天早上8時，未帶手機出門即騎車外出卻迷途失聯，家人等到晚上老翁仍未歸，急忙找人，隔天早上向鄰近警察機關通報協尋。

18日上午7時50分，清水警分局警員林健凱獲報清水區中清路與中航路，有一名老翁騎車自摔案，警方原以為酒駕，到場後確認老翁單純行車不穩自摔，幸好僅雙膝輕微擦傷，經包紮後無大礙。經查驗身分，發現老翁就是潭子區騎車失蹤的人，將老翁帶返派出所休息並提供茶水及食物供老翁果腹，同時通知家屬到場。

老翁表示，當天早上他騎車外出後原本要先到醫院辦理妻子相關手續，但一直認錯路及迷路，印象中有經過西屯、西區、大里、霧峰等區又繞到彰化再回到台中，雖然途中有短暫休息及加油，但感覺騎很久回不了家。