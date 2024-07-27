快訊

行李等了3小時！他飆罵讓「華航地勤下跪」 震撼影片曝光

陸車市血流成河！賓士賣一輛賠30萬 「降量保價」有用？

巴黎奧運搞烏龍！南韓代表隊遊河進場 卻被播報成「北韓」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中8旬翁處理妻身後事外出失聯2天 原來騎到累倒摔車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名8旬老翁要到殯儀館處理妻子身後事，與家人相約後他獨自騎車外出竟失聯2天，家人急報案，清水警分局員警處理一件老翁騎車自摔受傷案，發現就是這名失蹤老翁，他騎車迷途二天，騎到累倒摔車。

台中市潭子區81歲楊姓老翁日前妻子去世，他和家人相約本月16日下午要到台中市殯儀館處理喪葬後事，不料，他當天早上8時，未帶手機出門即騎車外出卻迷途失聯，家人等到晚上老翁仍未歸，急忙找人，隔天早上向鄰近警察機關通報協尋。

18日上午7時50分，清水警分局警員林健凱獲報清水區中清路與中航路，有一名老翁騎車自摔案，警方原以為酒駕，到場後確認老翁單純行車不穩自摔，幸好僅雙膝輕微擦傷，經包紮後無大礙。經查驗身分，發現老翁就是潭子區騎車失蹤的人，將老翁帶返派出所休息並提供茶水及食物供老翁果腹，同時通知家屬到場。

老翁表示，當天早上他騎車外出後原本要先到醫院辦理妻子相關手續，但一直認錯路及迷路，印象中有經過西屯、西區、大里、霧峰等區又繞到彰化再回到台中，雖然途中有短暫休息及加油，但感覺騎很久回不了家。

他出門後連續騎車，從白天騎到黑夜再騎到白天，直到騎到太累精神不濟，看到路邊公車站停車休息，好不容易騎到熟悉的清水區中清路，知道家的方向，但因重心不穩騎車摔倒，他一心只想趕快回家處理妻子後事。

一名8旬老翁處理愛妻身後事，獨自騎車外出失聯2天，白天騎到黑夜累到摔車，員警到場關心。圖／警方提供
一名8旬老翁處理愛妻身後事，獨自騎車外出失聯2天，白天騎到黑夜累到摔車，員警到場關心。圖／警方提供

家人 殯儀館 自摔

延伸閱讀

北市妻女在家冰存老翁遺體 傳「誤認殯儀館停班」真相曝光

影／「風」狂！南投老樹連根拔起 電線被吹斷打中騎士摔車

凱米颱風侵襲高雄路樹再砸中機車 騎士摔車頭部受傷送醫

高雄年輕女騎士遇轎車逼車 衝派出所求救哭成淚人兒

相關新聞

影／83歲婦人今早騎機車板橋路口直行 遭闖紅燈遊覽車撞死

新北市83歲林姓婦人今早騎機車行經板橋區於十字路口直行，卻遭賴姓男子駕駛遊覽車撞上，林婦送醫搶救不治，據了解，當時林婦原...

雲林10歲男童大排水溝失足落水今尋獲 父抱遺體呆坐在地

凱米颱風重創雲林，雲林縣水林鄉昨中午有一名10歲小孩跟父親、弟弟外出時，在西塭底抽水站附近大排水溝不慎失足落水，昨搜救7...

景美游泳池排水溝蓋「破洞」害女童濺血 家屬批隱形殺手

台北市景美游泳池去年換新委外經營單位為中國青年救國團，整修後於11月重新開幕。然而，近日有女童不慎踩進兒童戲水區排水溝蓋...

嘉義縣水上鄉深夜出現第3具浮屍！男查水情防汛道路溺斃

強颱凱米帶來致災性雨量，嘉義縣水上鄉多個村莊淹水，最高水深達225公分，昨天中午粗溪村、內溪村相繼傳出2具浮屍，晚上11...

退休男買股票險遭詐350萬 大甲警要求一個操作他才驚覺受騙

台中商業銀行后里分行與大甲警分局義里派出所成功阻止假投資詐騙案，一名退休男子要加碼投資350萬元，員警到銀行勸阻，林男開...

影／5旬婦剛結束婚姻面交百萬掉入愛情漩渦 老媽幫她報警逮車手

鄭姓女子今年4月透過臉書與自稱駐美工程師劉男互加好友，對方甜言蜜語騙得鄭女芳心，上個月劉誆以一起投資虛擬貨幣快速賺金，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。