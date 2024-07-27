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景美游泳池排水溝蓋「破洞」害女童濺血 家屬批隱形殺手

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

台北市景美游泳池去年換新委外經營單位為中國青年救國團，整修後於11月重新開幕。然而，近日有女童不慎踩進兒童戲水區排水溝蓋的「破洞」，導致小腿刮傷濺血，家屬批根本「隱形殺手」，質疑救生員明知此處狀況卻未擺告示牌示警，就連業者後續處理態度也很消極。體育局已要求業者修繕排水溝蓋，持續聯繫家屬，善盡慰撫之責。

民眾張小姐向本報投訴，第一次帶2歲半的姪女到景美游泳池戲水，7月20日下午近5點入場後，不到半小時，女童因踩到兒童戲水區旁排水溝蓋的「破洞」，小腿受傷流血，當場痛到崩潰大哭。張小姐立即向救生員反映，對方竟稱知道該處有洞，讓她不滿為何事先未擺放告示牌警示？

她直言，泳池業者現場雖叫救護車送醫驗傷、稱有保險理賠，但後續處理態度消極，女童媽媽21日早上一通未接來電，不久就接到業者來電，稱要了解家長需求，將與公司討論後回電，家長也明確表明將循法律途徑，直至22日傍晚未接到電話，僅收到簡訊稱要家長回電或場館明後天再行聯繫，時隔4日，昨晚才再傳一封簡訊，卻未來電。

張小姐轉述，受傷女童的媽媽認為泳池業者該主動聯繫，而非因為致電沒接，就只傳簡訊請她回電，不禁質疑這是面對突發意外應有的處理態度？

台北市體育局回應，經查女童於7月20日在景美游泳池兒童戲水區遭排水溝蓋刮傷，場館人員立即在事發處放置警示牌，並檢查女童傷勢、通報救護單位，陪同至萬芳醫院就醫，確認女童經治療無大礙後，館方也依家屬訴求，向保險單位申請相關理賠。

體育局表示，已要求景美游泳池業者完成兒童戲水區排水溝蓋修繕，並須持續與女童家屬聯繫，務必詳細了解女童康復情形及善盡慰撫之責，更應積極追蹤保險理賠事宜，維護使用者相關權益。 

體育局強調，嚴令各場館業者未來須加強場地巡檢，確保設施設備妥善安全，並不定期派員巡查，若有違者且限期未改善者，將依合約記點開罰，情形嚴重者將解約，避免類似情形再發生。

民眾控訴，景美游泳池兒童戲水區排水溝蓋出現「破洞」，造成女童小腿受傷，現場人員甚至於事發後才擺放告示牌警示。圖／讀者提供
民眾控訴，景美游泳池兒童戲水區排水溝蓋出現「破洞」，造成女童小腿受傷，現場人員甚至於事發後才擺放告示牌警示。圖／讀者提供
近日有女童來到北市景美游泳池戲水，卻不慎踩進排水溝蓋一處「破洞」，導致小腿刮傷濺血，家屬批根本「隱形殺手」。圖／讀者提供
近日有女童來到北市景美游泳池戲水，卻不慎踩進排水溝蓋一處「破洞」，導致小腿刮傷濺血，家屬批根本「隱形殺手」。圖／讀者提供
景美游泳池兒童戲水區排水溝蓋出現「破洞」，害得一名女童不慎踩進、小腿刮傷流血。圖／讀者提供
景美游泳池兒童戲水區排水溝蓋出現「破洞」，害得一名女童不慎踩進、小腿刮傷流血。圖／讀者提供

排水溝 游泳池 體育

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