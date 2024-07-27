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心靈課斂財 逼簽本票、當眾愛撫

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

新北市67歲張姓女子成立心靈成長課程，實際上卻以言語羞辱、毆打等方式，控制學員並要求支付高額罰金。記者廖炳棋/翻攝
新北市67歲張姓女子成立心靈成長課程，實際上卻以言語羞辱、毆打等方式，控制學員並要求支付高額罰金。記者廖炳棋/翻攝
新北市新店區一名張姓婦人，以成立心靈成長課程名義，招募罹病或在職場、學校遇挫折的民眾，誆稱修習課程可保證疾病不復發、還可獲年收千萬元，利用民眾脆弱的心境，收取數十萬元到上百萬元高額學費。但張女卻在課程中，動輒對學員責備、毆打，要求支付罰金，被害學員不堪受辱，向刑事局報案。

檢警近日搜索張女住處與授課據點，查扣手機、現金（含美金七萬元）、學員資料、借據等證物，全案依詐欺、恐嚇取財、強制猥褻等罪移送台北地檢署偵辦，檢方訊後命張女十萬交保。

警方調查，張女表面成立心靈成長課程，但實際卻以恐嚇取財、限制人身自由方式，對學員斂財。張女與陳姓助教在授課過程中，訂定許多不合情理規定，違反規定除爆粗口羞辱被害人，甚至動手毆打。被害人不堪體罰，張女就要求支付罰金，一名學員因無法支付罰金，被要求簽下百萬元本票。

另名大學畢業沒多久的男學員，因求職困難，上了張女的心靈課程後，被逼賣掉房產，給了張女近八百萬元現金，事後才發現上當受騙，更有女學員因無法支付高達七百萬元的學費，被逼得擔任外送工作，每天打工賺錢，所得拿給張女還學費。

張女甚至指派學員結婚或同性結婚，以心靈伴侶名義相互牽制，有異議者就指使其他學員毆打施暴，還指揮成員互相做猥褻動作，例如在眾人前愛撫或親吻，讓自己處於權威地位。

警方表示，張女反覆剝削學員勞力所得，並利用同儕力量形成封閉群體，讓被害人在精神壓力下喪失判斷能力，就算學員要還完學費或債務，張女又會要求學員報名其他高價課程，行徑惡劣。

猥褻 結婚

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