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台東海邊撿漂流木 4人被送辦

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

凱米颱風遠離，台東岸際漂流木擱置，不少民眾冒險撿拾，海巡署東部分署第13岸巡隊，昨天在東海岸查獲4民眾違法撿漂流木，詢後依侵占罪移送台東地檢署偵辦。圖／第13岸巡隊提供
凱米颱風遠離，台東岸際漂流木擱置，不少民眾冒險撿拾，海巡署東部分署第13岸巡隊，昨天在東海岸查獲4民眾違法撿漂流木，詢後依侵占罪移送台東地檢署偵辦。圖／第13岸巡隊提供
凱米颱風充沛雨量造成台東南迴地區溪水暴漲，連帶沖落山區樹材，海上出現浮木團塊，面積數十坪到數百坪不等，漁民擔心漂流木「地雷」，撞上就損失慘重。縣府提醒漁民出海作業小心，也強調尚未公告開放撿拾漂流木，民眾勿撿拾，以免受罰。

凱米颱風襲台，台東縣包括卑南、知本、太麻里、金崙、大竹及大武溪等主要河川溪水暴漲，大水沖落山區樹材，數以萬計的漂流木，不是擱置在沙灘，就是漂浮在海上。近日南迴沿海出現大小不一的浮木團塊，面積數十坪到數百坪，漁民一不小心撞上，輕則船體破裂，嚴重葉槳斷裂，損失慘重。

台東岸際目前有許多漂流木擱置，不少民眾冒險撿拾，海巡署東部分署第13岸巡隊昨在東海岸查獲4民眾違法撿漂流木，詢後依侵占罪移送台東地檢署偵辦。副隊長張冠洲表示，漂流木屬國家財產，須由政府機關完成判定及回收後，公告才能撿拾，否則觸法，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或併科3萬元罰金。

凱米颱風 台東 漂流木

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