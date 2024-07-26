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1車闖入蘇花公路新澳隧道前封閉路段 掉落邊坡警消救援中
宜蘭蘇花公路台9線116.8K處，發生一起車輛墜落事故，目前掌握為1車4人，疑似從崩塌的路基處衝出，警消仍在救援中。該路段目前管制通行，每日僅開放3時段進入，今天晚上7時候已經封閉，該車如何進入待進一步調查。
消防局晚上8時40分獲報，工務單位搶修蘇花公路時，疑似看到有車衝下邊坡，消防局出動第四大隊、蘇澳、馬賽、觀音、宜蘭、廣興、羅東、冬山、礁溪分隊前往救援。
救難人員晚上9時16分許在116.8K處邊坡下方50公尺處發現該車，車上有4人，性別尚待確認，初步掌握2人意識清醒可移動到車外呼救，2人還在車內，疑受輕傷；消防局也出動照明車，協助4人脫困。
該路段在凱米颱風中受創甚大，118.6K新澳隧道大規模坍塌，也有多處路基崩塌，目前新澳隧道管制單線雙向通行，113.4K到123.5K東澳到南澳段每天開放3時段通行，分別是上午6時到8時、中午12時到下午1時、下午5時到7時。如無意外，該車是在管制時段闖入，具體原因待調查。
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