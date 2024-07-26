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雲林10歲男童外出失足落水大排水溝 消防救難人員搜救中
凱米颱風造成雲林縣多處大排排水不及，不少地區仍在淹水，水林鄉今天中午有一名10歲小孩跟父親、弟弟外出時，在西塭底抽水站附近大排水溝不慎失足落水，消防隊及水上救生協會、紅十字會出動20多人搜救，截至晚上7時仍未搜獲，因風雨持續，搜救困難，且今已多次地毯式搜救仍無所獲，已獲家屬同意將於明天繼續搜救。
據了解，該名小男孩是跟父親、弟弟在中午雨勢緩和時外出，在水林鄉西塭底抽水站附近大排水溝不慎失足落水，雲林縣消防局第三大隊副大隊長吳宗憲表示，爸爸一度有跳下去找但沒找到人，消防隊獲報後，出動各式消防車3部、救護車1部、救生艇1部、人員11人前往搶救，另有水上救生協會4名及紅十字會9名人員在縣議員林岳璋帶領協助搜救。
吳宗憲表示，小男孩落水處的大排水溝寬度約3米、深度2米深，因抽水站在旁抽水，水量跟流速都很大。中午至今已在該處多次地毯式搜救，仍無所獲，且當地持續下雨、排水湍急，搜救視線不佳且困難，已獲家屬同意明天將持續搜救，並將派員持續在周邊岸巡。
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