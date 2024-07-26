出門買東西天落磚牆砸車...妻亡兒命危 心碎父盼大眾集氣

花蓮市馬姓一家三口日前出門買東西，車子才剛停下一秒，就被掉落的磚牆砸中，後座妻死兒仍未脫離險境。馬父今天說，兒子還在加護病房，這幾天是關鍵期，希望社會大眾集氣，助孩子平安度過難關。馬父是原住民族委員會原家中心的督導，主委曾智勇Ljaucu．Zingrur今天到醫院慰問，祝福他的孩子早日脫險。

馬姓男子24日駕車載妻兒出門買東西，車子才剛停在花蓮市中興路一家超商前，上方就有磚牆砸落，後座妻子送醫搶救不治，7歲兒頭部重創，還在花蓮慈濟醫院兒童加護病房救治。

心碎的馬父連日守在加護病房外，不時低頭禱告。他今天拜託社會大眾幫忙集氣，表示這幾天是重要關鍵期，希望這股力量和大眾的祝福，能夠出現奇蹟，讓兒子度過難關。

馬父是原民會的原住民族家庭服務中心東區專管中心督導，已經服務7年，在宜蘭、花蓮多個鄉鎮市的原家中心服務過，積極提升服務品質，是推動原住民族社會工作的重要推手之一。

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur今天與立委鄭天財、縣議員蔡依靜等人到花蓮慈院關心，為馬父加油打氣說「我們會陪著你」，祝福孩子平安脫險，之後也到花蓮市立殯儀館慰問馬家親友。