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怕被吹走？高雄男颱風天騎單車行竊 偷機車代步「車站躲雨」遭逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

慣竊王姓男子昨下午趁凱米颱風侵襲高雄之際，騎單車找下手目標，在三民區一間超商外見騎士買東西，機車鑰匙未拔，因騎單車會被風吹走，偷走機車代步；警方獲報調監視器，發現王當下因狂風豪雨，連機車也無法騎，跑至捷運三塊厝站躲避，案發2小時後逮到人。

三民一警分局哈爾濱所警方於昨天下午2時接獲謝姓男子報案，指稱機車停放在三民區九如二路超商前，因進超商買東西，未拔車鑰匙遭竊。

由於昨正值凱米颱風侵襲高雄之際，警方調監視器追查，發現竊賊騎偷來的贓車因不敵狂風暴雨，先將贓車停放在捷運三塊厝站前，躲入車站內；警方研判室外風雨交加，竊賊應該還在車站躲避，冒風雨前往搜尋。

警方走進車站內，果真發現符合偷車賊特徵的王姓男子（61歲）蹤影，趨前詢問，王還裝傻否認，最後自知紙包不住火，主動交出機車鑰匙坦承竊行，警詢後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

慣竊王姓男子昨下午趁凱米颱風侵襲高雄之際，因怕騎單車被風吹走，在三民區偷走機車（如圖），後因狂風豪雨躲進捷運站內，2小時後被逮。記者石秀華／翻攝
慣竊王姓男子昨下午趁凱米颱風侵襲高雄之際，因怕騎單車被風吹走，在三民區偷走機車（如圖），後因狂風豪雨躲進捷運站內，2小時後被逮。記者石秀華／翻攝
慣竊王姓男子昨下午趁凱米颱風侵襲高雄之際，因怕騎單車被風吹走，在三民區偷走機車（如圖），後因狂風豪雨躲進捷運站內，2小時後被逮。記者石秀華／翻攝
慣竊王姓男子昨下午趁凱米颱風侵襲高雄之際，因怕騎單車被風吹走，在三民區偷走機車（如圖），後因狂風豪雨躲進捷運站內，2小時後被逮。記者石秀華／翻攝
慣竊王姓男子昨下午趁凱米颱風侵襲高雄之際，因怕騎單車被風吹走，在三民區偷走機車，後因狂風豪雨躲進捷運站內，2小時後被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
慣竊王姓男子昨下午趁凱米颱風侵襲高雄之際，因怕騎單車被風吹走，在三民區偷走機車，後因狂風豪雨躲進捷運站內，2小時後被警方逮捕。記者石秀華／翻攝

凱米颱風 捷運 贓車 超商 鑰匙

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