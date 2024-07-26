空勤黑鷹因天氣突變改救多芬輪 救6人後被迫返航

空勤總隊今天中午派黑鷹直升機，救援蒙古籍擱淺貨輪「凱塔（KETA）號」，因天氣突變，下午飛往台江國家公園，救援擱淺的喀麥隆籍貨輪「多芬（DOLPHIN）號」，順利救出6名緬甸籍船員。但因天氣變差，無法再執行吊掛，仍有3名船員在船上待援。

蒙古籍貨輪凱塔輪於今天凌晨擱淺嘉義曾文溪出海口外2海里，船上有13名船員，包括3名大陸船員、10名印尼籍船員。喀麥隆籍多芬輪在昨天晚間，擱淺台江國家公園岸際，船上共有9名緬甸籍船員。

空勤總隊第三大隊第一隊今天中午派遣NA-714黑鷹直升機，自高雄小港機場起飛，去嘉義曾文溪出海口，原訂救同擱淺的蒙古籍凱塔貨輪，不料天氣轉變，下起大豪雨，無法執行吊掛，才改變救援目標，轉赴台江國家公園海岸，救多芬輪船員。

據空勤表示，今天下午，黑鷹直升機吊掛多芬輪6名船員，降落海巡署安平安檢所，因天氣已變差，無法續行任務，黑鷹直升機被迫返回高雄。