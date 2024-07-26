聽新聞
test
0:00 / 0:00

空勤黑鷹因天氣突變改救多芬輪 救6人後被迫返航

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

空勤總隊今天中午派黑鷹直升機，救援蒙古籍擱淺貨輪「凱塔（KETA）號」，因天氣突變，下午飛往台江國家公園，救援擱淺的喀麥隆籍貨輪「多芬（DOLPHIN）號」，順利救出6名緬甸籍船員。但因天氣變差，無法再執行吊掛，仍有3名船員在船上待援。

蒙古籍貨輪凱塔輪於今天凌晨擱淺嘉義曾文溪出海口外2海里，船上有13名船員，包括3名大陸船員、10名印尼籍船員。喀麥隆籍多芬輪在昨天晚間，擱淺台江國家公園岸際，船上共有9名緬甸籍船員。

空勤總隊第三大隊第一隊今天中午派遣NA-714黑鷹直升機，自高雄小港機場起飛，去嘉義曾文溪出海口，原訂救同擱淺的蒙古籍凱塔貨輪，不料天氣轉變，下起大豪雨，無法執行吊掛，才改變救援目標，轉赴台江國家公園海岸，救多芬輪船員。

據空勤表示，今天下午，黑鷹直升機吊掛多芬輪6名船員，降落海巡署安平安檢所，因天氣已變差，無法續行任務，黑鷹直升機被迫返回高雄。

另空勤海豚直升機飛往高雄外海，搜尋坦尚尼亞籍福順輪失蹤船員，尚未發現失蹤者。福順輪9名緬甸籍船員因貨輪昨天沈沒，4人游到高雄林園港埔、小港鳳鼻頭海岸獲救，船長被大浪打到林園中門沙灘，已經氣絕，目前仍找尋4名失蹤者。

空勤人員吊掛多芬貨輪上的緬甸籍船員。記者林保光／翻攝
空勤人員吊掛多芬貨輪上的緬甸籍船員。記者林保光／翻攝
喀麥隆籍多芬貨輪擱淺台江國家公園海岸。記者林保光／翻攝
喀麥隆籍多芬貨輪擱淺台江國家公園海岸。記者林保光／翻攝
空勤人員吊掛多芬貨輪上的緬甸籍船員。記者林保光／翻攝
空勤人員吊掛多芬貨輪上的緬甸籍船員。記者林保光／翻攝
受天氣改變，空勤黑鷹直升機吊上空勤隊員返航，多芬輪上仍留3名船員。記者林保光／翻攝
受天氣改變，空勤黑鷹直升機吊上空勤隊員返航，多芬輪上仍留3名船員。記者林保光／翻攝
受天氣改變，空勤黑鷹直升機吊上空勤隊員返航。記者林保光／翻攝
受天氣改變，空勤黑鷹直升機吊上空勤隊員返航。記者林保光／翻攝

小港機場 海巡署 空勤總隊 黑鷹直升機

延伸閱讀

空拍／凱米颱風帶來強風豪雨 6貨輪遇險擱淺

3艘貨輪屏東外海擱淺 現場備攔油設備防油汙外洩

福順輪沉船 林園沙灘男屍確認是船長

凱米侵襲輪船受困船員失蹤 空勤高雄海豚黑鷹升空搜救

相關新聞

豪雨釀災...嘉義獨居婦住處淹水 疑夜晚返家遭水沖走溺斃

嘉義縣水上鄉內溪村昨天因風災嚴重淹水，獨居村民陳姓婦人住處淹水，陳婦昨天晚上疑似返家察看遭水沖走無人搭救，今天被發現陳屍...

阿里山林鐵班長下山遭巨石擊中 車輛翻覆失去生命跡象

阿里山林鐵火車維修何姓班長今天在奮起湖車庫留守，下午因家中有事請假，開車回家下山途中，在台18線69.6K處遭巨石擊中，車輛翻覆...

北市妻女在家冰存老翁遺體 傳「誤認殯儀館停班」真相曝光

凱米颱風襲台前夕，台北市一名年近90歲老翁在家中離世，其妻女請來醫師開立死亡證明後，直到今晨才連繫殯儀館協助將老翁遺體移走，外傳老翁...

直擊／誇張！婦人2度將幼兒甩路中 嚇壞差點撞上的駕駛人

彰化縣一名媽媽今天上午開車行經員林市南平街時，一名婦人突將幼兒甩到路中，她趕緊煞車，這名婦人將他拉回後，又故意作勢往路中...

空勤黑鷹因天氣突變改救多芬輪 救6人後被迫返航

空勤總隊今天中午派黑鷹直升機，救援蒙古籍擱淺貨輪「凱塔（KETA）號」，因天氣突變，下午飛往台江國家公園，救援擱淺的喀麥...

五股坑溪驚見婦人漂浮溪水中 新北消救起：有酒味送醫

新北市五股坑溪今天下午發現一婦人漂浮在溪水中，新北市消防局獲報派員趕抵使用節梯爬下溪底，順利將婦人拉救上岸，檢視婦人身體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。