五股坑溪驚見婦人漂浮溪水中 新北消救起：有酒味送醫

新北市五股坑溪今天下午發現一婦人漂浮在溪水中，新北市消防局獲報派員趕抵使用節梯爬下溪底，順利將婦人拉救上岸，檢視婦人身體沒有明顯外傷、意識模糊，緊急協助送醫急救，所幸暫無生命危險。

據了解，姜姓婦人（60歲）時常因酒醉路倒，今天下午4時30分左右，有民眾看到姜婦搖晃走到新北市五股區陸光新城後方五股坑溪，旋即爬上水泥護堤跨坐在上，卻不慎跌落溪中動彈不得，民眾驚見趕緊通報119派員前救援。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，使用節梯爬降溪底協助姜婦拉救水泥護岸，檢視姜婦身體有些許酒味、全身上下沒有明顯外傷、意識模糊，旋即使用頸圈固定頭部、軟式擔架、71車吊臂，將姜婦吊掛到路面後協助送醫急救，所幸暫無生命危險。

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