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豪雨釀災...嘉義獨居婦住處淹水 疑夜晚返家遭水沖走溺斃

中央社／ 嘉義縣26日電

嘉義縣水上鄉內溪村昨天因風災嚴重淹水獨居村民陳姓婦人住處淹水，陳婦昨天晚上疑似返家察看遭水沖走無人搭救，今天被發現陳屍在泡水農田，檢警相驗為生前落水溺斃。

水上鄉內溪村昨天因風災嚴重淹水，住戶門前都一片汪洋，村長黃炳輝今天上午與縣議員黃榮俊一起駕駛大型農用耕耘機送早餐給無法出門的村民，過程中，黃炳輝接到村民通報，在低窪泡水的農田發現一具浮屍，通報警消到場處理。

黃炳輝告訴中央社記者，消防人員駕救生艇將人打撈到平地，發現是獨居的54歲村民陳姓婦人，後續交由轄區員警處理，警方報請檢察官相驗。

嘉義地檢署指出，檢警下午會同法醫相驗，發現陳婦口鼻部有明顯泡沫，且身體無外傷，判斷死亡原因為生前落水導致溺水窒息，死亡方式為意外。

黃炳輝表示，長年住在內溪村的陳婦，平時幫忙照顧孫女，昨天因仁安宮前逾百年的大榕樹傾倒，自己昨天都在仁安宮協助處理，以及協調村民的事務，昨天晚上也在廟前遇到陳婦，因陳婦住家淹水，一時無法回家，就建議可以在廟旁的管理室借宿一下，等隔天淹水消退再回家。

黃炳輝指出，自己昨天晚上先回家盥洗再回到廟裡，就沒有再看見陳婦，想不到隔天卻發現已陳屍在泡水的農田裡，陳屍處就距離其住處不遠的地方，研判陳婦夜晚要返家察看，不幸落入昏暗淹水處，無人搭救。

嘉義縣水上鄉內溪村昨天因風災嚴重淹水。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉內溪村昨天因風災嚴重淹水。記者黃于凡／翻攝

嘉義 消防人員 淹水 溺水 獨居

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