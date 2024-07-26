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直擊／誇張！婦人2度將幼兒甩路中 嚇壞差點撞上的駕駛人

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名媽媽今天上午開車行經員林市南平街時，一名婦人突將幼兒甩到路中，她趕緊煞車，這名婦人將他拉回後，又故意作勢往路中推，這位媽媽嚇到過了兩個小時才說出話，擔心孩子受到不當管教，危及安全。員林警分局表示，將查明這名婦人身分後通報，再依兒童及少年福利與權益保障法處理。

這名目擊的媽媽，是今天上午11時10分許，開車行經員林市南平街時，一名徒步的婦人牽著幼童沿路側逆向走來，卻突然將牽著的幼兒往路中甩，幼兒倒在車道上，再站起來，被這名婦人又拉著回去。

不料，這名婦人隨著又作勢將幼兒推向車道，害她差點撞到，嚇出一身冷汗，過了兩個多小時，還心神不定，說不出話來。

這名目擊的媽媽隨後將行車紀錄器錄得的影像傳給友人，大家都說：「好誇張」，這名媽媽說，她懷疑被甩到路中的幼兒長期受到不當管教，甚至活在暴力陰影下，否則誰會有將幼兒推出路上撞車不正常行為，就算是媽媽、祖母及保母都不行。

這位目擊媽媽說，她原以為是幼兒自行跌倒，甚至以為是自己看錯，直到推第二次以後，才發現幼兒是被推出去馬路，令她非常生氣，她說，就算是要嚇他，孩子這麼小那會懂？她十分擔心這名幼兒受到不當管教，危及安全，希望警方及社會處能及時處理。

員林警分局偵查隊長李旺興說，警方會請轄區派出所查出這名婦人身分，再行通報社會處，並依兒童及少年福利與權益保障法處理。

婦人先是將幼兒甩到路中，將他拉回後，又故意作勢往路中推，嚇壞當時撞到的駕駛人。圖／讀者提供
婦人先是將幼兒甩到路中，將他拉回後，又故意作勢往路中推，嚇壞當時撞到的駕駛人。圖／讀者提供
婦人先是將幼兒甩到路中，將他拉回後，又故意作勢往路中推，嚇壞當時撞到的駕駛人。圖／讀者提供
婦人先是將幼兒甩到路中，將他拉回後，又故意作勢往路中推，嚇壞當時撞到的駕駛人。圖／讀者提供
婦人先是將幼兒甩到路中，將他拉回後，又故意作勢往路中推，嚇壞當時撞到的駕駛人。圖／讀者提供
婦人先是將幼兒甩到路中，將他拉回後，又故意作勢往路中推，嚇壞當時撞到的駕駛人。圖／讀者提供

員林 車道

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