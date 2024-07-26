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阿里山林鐵班長下山遭巨石擊中 車輛翻覆失去生命跡象
阿里山林鐵火車維修何姓班長今天在奮起湖車庫留守，下午因家中有事請假，開車回家下山途中，在台18線69.6K處遭巨石擊中，車輛翻覆、車頂嚴重凹陷，警消獲報趕往救援，在車內駕駛座旁發現露出一隻腳，經全力搶救將何男移出車外，初步檢視何男已無生命跡象，由救護車送至醫院。
據了解，何姓男子負責維修林鐵列車工作，今天雖然林鐵全線停駛，但他仍在奮起湖車庫留守，因家中有事請假下山，家屬苦等不到人且手機聯繫不上，下午1點39分報案，警方下午2時15分到達現場，發現整輛車遭巨石壓住，警消目前全力求救中。
林鐵及文資處副處長周恆凱說，遭巨石壓住的車輛駕駛確實是林鐵同仁，擔任班長負責維修林鐵列車，颱風天仍盡職上山在奮起湖車庫留守，不料回家途中發生意外，現在已派員到場協助救援，並安撫家屬情緒，後續將持續提供協助。
阿里山林鐵受颱風影響，邊坡土石崩落覆蓋鐵路及倒樹，工程人員今天視天候狀況，持續巡檢、清理修復，不料卻傳出意外，林鐵本線及阿里山國家森林遊樂區內的祝山、沼平、神木3條支線今天持續停駛，復駛時間另行公告。
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