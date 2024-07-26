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北市妻女在家冰存老翁遺體 傳「誤認殯儀館停班」真相曝光

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

凱米颱風襲台前夕，台北市一名年近90歲老翁在家中離世，其妻女請來醫師開立死亡證明後，直到今晨才連繫殯儀館協助將老翁遺體移走，外傳老翁家屬是因誤認「殯儀館也放颱風假」所以將老翁冰存家中，經查家屬是等待老翁旅居國外的兒子返台，才暫時將老翁留置家中。

據悉，年近90歲的蔡姓老翁，家住台北市中山區松江路巷弄內，7月23日在家中自然死亡，由於蔡翁女兒有醫療專業背景，妻女先請醫師友人到家中開立死亡證明。

外傳，由於當晚台北市政府因凱米颱風來襲宣布隔天停班停課，蔡翁妻女誤以為殯儀館也停班，只好先將家中大型冰櫃層架拆除，將老翁「冰存」其中，直到今天清晨才連繫台北市第二殯儀館協助將老翁遺體運走。

經查，蔡翁妻女是為了等待蔡翁旅居國外的兒子返台，過程中又一度聯繫不上蔡翁兒子，剛好家中有大型冰櫃，所以起初想將蔡翁留置家中，輾轉將蔡翁「冰存」家中3日。

警方表示，此事起初轄區警方、119、里長皆未接獲相關報案，針對家屬暫時留置遺體情事，因初查蔡翁死亡原因非可疑，且家屬暫留遺體原因尚屬正當，目前清查暫無觸法之虞。

台北市立第二殯儀館（台北市懷愛館）。記者鍾維軒／攝影
台北市立第二殯儀館（台北市懷愛館）。記者鍾維軒／攝影

停班停課 凱米颱風 北市府 殯儀館 遺體

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