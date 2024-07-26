影／誤闖台南淹水道路慘滅頂！ 全家4口受困獲救1歲男嬰嚇壞大哭

凱米颱風帶來驚人雨量，台南市柳營區成重災區，柳營八翁里八老爺南69縣道路淹水及腰，昨天傍晚一輛汽車誤闖發現水位越來越高時想要撤退已經來不及了，整輛車幾乎滅頂，經警消救出車上受困的夫婦與4歲男童、1歲男嬰4人，男嬰疑似受到驚嚇，當場放聲大哭。警消在半小時內將4人救出，所幸無人傷亡。

台南市消防局昨天下午5時31分獲報，柳營區八翁里八老爺南69線有人受困車中，消防人員趕往發現，當地水淹及腰，白色汽車似已呈漂浮狀態，引擎熄火，車上有1男1女及2幼兒共4人受困，立即將人救出送上橡皮艇，並安撫大哭的男嬰。