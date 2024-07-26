福順輪沉船 林園沙灘男屍確認是船長

坦尚尼亞籍貨輪「福順輪」昨天在高雄港外海沈沒，今天清晨，在高雄林園中門沙灘被民眾發現男屍，查出是福順輪的船長。

今天清晨6時許，民眾在高雄林園區海墘路中門沙灘，發現1名穿救生衣的男子倒臥沙灘，報警處理，警方趕去沙灘，發現男子滿身是傷，已經死亡。案由海巡署、移民署及警方處理，聯繫船公司並由生還的緬甸籍船員確認，死亡的男子是福順輪船長PUN。

福順輪昨天清晨在高雄港外海19海里傾斜下沈，國搜中心通報海巡署與空勤總隊救援，發現福順輪昨天已沈沒，9名船員失蹤。