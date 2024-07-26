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遇颱風沉沒…高雄林園沙灘驚見全裸男屍 警證實是「福順輪」船員

凱米侵襲輪船受困船員失蹤 空勤高雄海豚黑鷹升空搜救

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

凱米颱風侵台，多艘輪船擱淺受困或沈沒，空勤總隊今天中午趁天氣容許直升機起飛，由高雄小港機場，出動海豚直升機赴高雄外海，搜尋坦尚尼亞籍「福順輪」失蹤船員，黑鷹直升機也同時飛往嘉義曾文溪口，搜救蒙古籍「KETA」貨輪上的大陸及印尼船員。

坦尚尼亞籍福順輪昨天清晨在高雄外海貨斜下沈，下午空勤總隊直升機搜尋時，發現已經沈沒，船上9名緬甸籍船員失蹤，昨天傍晚，2人在高雄林園、2人在小港鳳鼻頭游上岸，船長今天清晨在林園港墘路中門沙灘尋獲，已經死亡，仍有4人失蹤。

因高雄港外海水流向北，搜救單位認為高雄港北方至台南安平，是搜救熱區，空勤總隊今天上午11時50分，派海豚直升機再赴失事海域，高雄海巡隊也出動10089海巡艇及高雄艦，與空勤直升機海空搜救失蹤者。

今天凌晨零時42分，1艘蒙古籍貨輪「KETA」在嘉義曾文溪出海口外2海里擱淺，13名大陸籍、印尼籍船員受困，空勤總隊也派遣裝備具熱搜儀的NA-714直升機，今天中午由高雄飛赴搶救。

空勤總隊今天近午，派海豚直升機到高雄外海搜尋福順輪失蹤船員。記者劉學聖／攝影
空勤總隊今天近午，派海豚直升機到高雄外海搜尋福順輪失蹤船員。記者劉學聖／攝影
空勤總隊今天中午出動NA-710黑鷹直升機赴台南，救援蒙古籍漁船KETA受困船員。圖／本報資料照片
空勤總隊今天中午出動NA-710黑鷹直升機赴台南，救援蒙古籍漁船KETA受困船員。圖／本報資料照片

失蹤 空勤總隊 黑鷹直升機

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