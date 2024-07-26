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遇颱風沉沒…高雄林園沙灘驚見全裸男屍 警證實是「福順輪」船員

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福順輪船員4獲救1死4失蹤 管碧玲：救援工作還沒結束

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

凱米颱風造成坦尚尼亞籍貨輪「福順輪」疑似沉沒、另有8艘貨輪在台灣周邊擱淺，福順輪9船員疑似落海，昨天已陸續找到4名生還者，今早又在林園的沙灘發現1名已死亡的船員。海委會主委管碧玲在臉書發文表示，救援工作還沒結束，海巡署、國搜中心、航港局、空勤總隊、海保署等單位繼續努力中，希望各方給救援人員加油。

管碧玲今天在臉書宣布找到福順輪第4名生還者、接「蘇菲亞」船9人平安下船。管碧玲在發文表示，凱米颱風破了2018年熱帶低氣壓襲台時，造成7艘貨輪、1艘遊艇擱淺的紀錄。這次在安平港、高雄港、大鵬灣周邊海域，總共造成1艘貨輪沈沒、8艘貨輪擱淺。

多哥籍「蘇菲亞」貨輪24日下午1時許擱淺在台南安平港外海，所幸人船平安，但由於風浪過大，只能在原地待救。

管碧玲表示，好在今天早上7:36時，多哥籍「蘇菲亞」貨輪上的9名緬甸籍船員，全數沿著繩梯，由海巡署第11岸巡隊興達安檢所的同仁，用繩索接引他們平安抵達黃金海岸陸地。目前除了福順輪的失蹤者，另有擱淺待救79人，救援工作還沒結束。

管碧玲說，今天清晨海巡署3船齊發，各自出再頂浪馳援沉沒或擱淺的貨輪，「無奈艦船艇頂著5公尺高的浪、8至9級、陣風11級的風，攻到離船只剩1浬，還是頂不過去」。

海委會說，今天上午有人在高雄林園的沙灘發現1具遺體，經其他福順輪獲救船員確認後，證實死者是福順輪船員，目前福順輪9名失蹤船員已尋獲4人、1人死亡，尚有4人失蹤。

多哥籍「蘇菲亞」貨輪上的9名緬甸籍船員，今早全數沿著繩梯平安抵達黃金海岸陸地。圖／翻攝自管碧玲臉書
多哥籍「蘇菲亞」貨輪上的9名緬甸籍船員，今早全數沿著繩梯平安抵達黃金海岸陸地。圖／翻攝自管碧玲臉書

凱米颱風 海巡署 管碧玲

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