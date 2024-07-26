還未公告開放撿拾 民眾岸際搶撿漂流木遭逮送辦

凱米颱風遠離，台東岸際漂流木擱置，不少民眾冒險撿拾，海巡署東部分署第13岸巡隊，今天在東海岸查獲4民眾違法撿漂流木，詢後依侵占罪移送台東地檢署偵辦。

副隊長張冠洲表示，縣府尚未公告撿拾許可，此時民眾撿拾漂流木行為都違法，這4位民眾在今天上午8點多，在東海岸台11線159公里處岸際撿拾漂流木遭人檢舉。

海巡署東部分署接獲情資後，立即由司法小組人員前往現場，發現1輛廂型車及1輛自小客車可疑，果然在後車廂內發現多塊漂流木殘材，當場查扣並將4民眾帶回詢問。

據了解，凱米颱風凱米，帶來充沛雨量，把河道溪床漂流木沖刷入海，導致沿海地區岸邊堆積大量漂流木，其中不乏高價樹種，引起許多民眾覬覦。