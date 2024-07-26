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高雄林園沙灘驚見全裸男屍 警證實是「福順輪」船員
高雄市林園區海墘路沙灘上今天上午6時48分許被民眾發現一具全裸男屍，警方獲報趕抵現場，發現男屍軀幹及手腳有擦挫傷，研判在海中撞擊所致，推斷應是沉船的坦尚尼亞籍貨輪「福順輪」船員，聯繫船公司後，證實死者是緬甸籍船員，將報請檢察官相驗。
坦尚尼亞籍貨輪「福順輪」昨清晨在高雄港外海19海里傾斜下沈，國搜中心通報海巡署與空勤總隊救援，但外海因受凱米颱風影響，海象惡劣，海巡署高雄海巡隊海巡艇無法出海，改由3000噸級的高雄艦出海，空勤總隊直升機也因強風當下無法起飛，由中鋼「永續貨輪」協助搜尋船員。
昨下午NA-710重裝黑鷹直升機在天候允許下，起飛到案發海域，但已不見福順輪和船員，確認船隻沉沒。
沉默的福順輪9名緬甸籍船員在貨輪沉沒後，分2組棄船求生，昨傍晚，2名船員穿救生衣游到港埔出水口上岸，1人則在小港鳳鼻頭沙灘上岸。
據了解，死亡的緬甸籍船員年約64歲，當時被大浪沖刷上岸，全身衣物都被沖走，整個人全裸躺在沙灘上，警方將報請檢察官相驗，釐清死因。
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