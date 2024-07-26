影／沒放颱風假！車手超商狂提款 見警攔小黃想逃還是慢一步

詐團車手許姓男子昨颱風天在新北市一間超商提款機前狂提款，海山警方獲報迅速趕抵，許男想攔計程車逃跑，還是慢一步當場被逮，警方查扣15張金融卡及現金3萬4000元，警詢後依違反洗錢防制法及加重詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方昨天下午1時43分獲報，一名年輕男子在板橋區文化路二段一間超商裡，站在提款機前不斷更換提款卡猛提款，一再重複提領現金，行跡十分可疑，疑似是詐騙集團車手。

「站著，不要動。」海山警分局獲報立即調派正在板橋區文化路2段麥當勞前驅離違停車輛的警網，不到2分鐘迅速趕抵超商前，正好攔查欲搭乘計程車離去的許姓男子（19歲）且後續支援警力也陸續到場協助。