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影／沒放颱風假！車手超商狂提款 見警攔小黃想逃還是慢一步

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

詐團車手許姓男子昨颱風天在新北市一間超商提款機前狂提款，海山警方獲報迅速趕抵，許男想攔計程車逃跑，還是慢一步當場被逮，警方查扣15張金融卡及現金3萬4000元，警詢後依違反洗錢防制法及加重詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方昨天下午1時43分獲報，一名年輕男子在板橋區文化路二段一間超商裡，站在提款機前不斷更換提款卡猛提款，一再重複提領現金，行跡十分可疑，疑似是詐騙集團車手。

「站著，不要動。」海山警分局獲報立即調派正在板橋區文化路2段麥當勞前驅離違停車輛的警網，不到2分鐘迅速趕抵超商前，正好攔查欲搭乘計程車離去的許姓男子（19歲）且後續支援警力也陸續到場協助。

警方在許男身上查扣15張其帳戶已列為警示帳戶的金融卡及現金3萬4000元。據了解，許男坦承昨是搭火車從桃園北上領錢，卻無法交代金融卡來源，昨依現行犯當場逮捕並依法查扣金融卡及現金，警訊後依違反洗錢防制法及加重詐欺罪嫌送辦。警方也將溯源追查幕後詐騙集團成員及連繫詐騙被害人指認。

詐團車手許姓男子昨颱風天在新北市一間超商提款機前狂提款，海山警方獲報迅速趕抵，許男想攔計程車逃跑，還是慢一步當場被逮，警方查扣15張金融卡及現金3萬4000元，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
詐團車手許姓男子昨颱風天在新北市一間超商提款機前狂提款，海山警方獲報迅速趕抵，許男想攔計程車逃跑，還是慢一步當場被逮，警方查扣15張金融卡及現金3萬4000元，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
詐團車手許姓男子昨颱風天在新北市一間超商提款機前狂提款，海山警方獲報迅速趕抵，許男想攔計程車逃跑，還是慢一步當場被逮，警方查扣15張金融卡及現金3萬4000元，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
詐團車手許姓男子昨颱風天在新北市一間超商提款機前狂提款，海山警方獲報迅速趕抵，許男想攔計程車逃跑，還是慢一步當場被逮，警方查扣15張金融卡及現金3萬4000元，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 超商

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