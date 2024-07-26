台南永康車燈大廠上午傳火警 遠在新化都看到濃煙

台南市永康區中山北路龍鋒車燈工廠，今天上午10時21分傳出火警，民眾報案，倉庫2樓有明火，現場置放半成品等易燃物，大火一發不可收拾，消防局據報後調派大批人車趕往滅火，消防人員抵達現場濃煙密布，幸無人員受困，然而，遠在新化區也看得到濃煙直竄雲霄。

由於現場為車燈工廠，緊鄰台20線開運橋，竄出的濃煙，一度遮蔽來往的行車視線，相關單位也提醒路過人車小心駕駛，注意行車安全。

消防局派遣大灣等分隊共計出動19車、26人趕往灌救，消防人車抵達現場有大量濃煙，布線搶救，但因倉庫內置放半成品等塑膠製品屬易燃物，不久工廠即全面燃燒，消防人車出水搶救防護，目前無人受困。