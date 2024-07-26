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台南永康車燈大廠上午傳火警 遠在新化都看到濃煙
台南市永康區中山北路龍鋒車燈工廠，今天上午10時21分傳出火警，民眾報案，倉庫2樓有明火，現場置放半成品等易燃物，大火一發不可收拾，消防局據報後調派大批人車趕往滅火，消防人員抵達現場濃煙密布，幸無人員受困，然而，遠在新化區也看得到濃煙直竄雲霄。
由於現場為車燈工廠，緊鄰台20線開運橋，竄出的濃煙，一度遮蔽來往的行車視線，相關單位也提醒路過人車小心駕駛，注意行車安全。
消防局派遣大灣等分隊共計出動19車、26人趕往灌救，消防人車抵達現場有大量濃煙，布線搶救，但因倉庫內置放半成品等塑膠製品屬易燃物，不久工廠即全面燃燒，消防人車出水搶救防護，目前無人受困。
消防局第一時間已派遣南科消防機器人、空拍機前往協助救援，火場風勢很大，消防人員阻隔延燒，正全力灌救中。
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