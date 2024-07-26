嘉義豪雨致災男疑意外落水 漂過2村莊...陳屍木瓜園
凱米颱風襲台，八掌溪溢堤水漫嘉南平原，嘉義縣水上鄉村莊水患嚴重，許多村莊都泡在水裡，昨天疑有一名男子落水，民眾在粗溪村看見屍體漂流，直到今早議員在內溪村送早餐，才在村口一處木瓜園發現屍體，目前警方趕往現場調查死者身分，並將報驗釐清死因。
議員黃榮俊說，水上鄉內溪村昨天淹水慘重，水深最高達1層樓高，顧慮到不便行動的災民，今天早上駕駛耕田機送300份早餐給民眾溫飽，但才剛進到村口就發現，一處木瓜園出現一具屍體，立即通報警方，員警已到場調查死者身分以及死因。
據了解，屍體身穿紅衣倒臥在農田水中，與昨天粗溪村民眾看見的水流屍相似，疑從粗溪村一路飄至內溪村，最後在木瓜田停下，警方聯繫死者家屬確認身分，確定是昨天報案落水的男子，將報請檢察官相驗，釐清男子死亡原因。
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