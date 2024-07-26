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坦尚尼亞籍「福順輪」沉沒 1船員陳屍高雄林園沙灘

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

坦尚尼亞籍貨輪「福順輪」遭凱米颱風吹襲，9名船員棄船救生，昨天福順輪在高雄港外海沉沒，3名船員游上岸獲救，今天清晨，有民眾在高雄林園海岸，發現1名男子躺在沙灘，經查，是福順輪的船員已經死亡。

昨天清晨，基隆岸台接獲福順輪求救，得悉輪船在高雄港外海19海里傾斜下沈，國搜中心通報海巡署與空勤總隊救援，但因受凱米颱風影響，海象不佳，海巡署高雄海巡隊海巡艇無法出海，改由3000噸級的高雄艦出海，空勤總隊直升機也因受颱風強風影響，一時無法起飛，由中鋼「永續貨輪」協助搜尋船員。

直到昨天下午NA-710重裝黑鷹直升機飛到案發海域，已不見福順輪和船員，確認船隻沉沒。

福順輪9名緬甸籍船員在貨輪即將沉沒，分2組棄船求生，昨天傍晚，2名船員穿救生衣游到高雄市林園區港埔出水口上岸，1人則在小港鳳鼻頭沙灘上岸，3人分別是福順輪的大副、大廚、水手，移民、海巡單位及警方處理後，將3人安置旅館。

直到今天清晨6時許，有民眾在高雄林園區海墘路沙灘，發現1名穿救生衣的男子倒臥沙灘，報警處理，警方趕去沙灘發現，男子滿身是傷，已經死亡。經獲救的3名緬甸籍船員確認，死亡的男子是福順輪的船員PUN，在棄船後，被大浪打上岸，警方已報請檢察官相驗。

昨天冒風雨前赴搜救福順輪的海巡高雄艦。圖／本報資料照片
昨天冒風雨前赴搜救福順輪的海巡高雄艦。圖／本報資料照片
空勤直升機海搜尋，只見中鋼永續輪，已不見福順輪。記者林保光／翻攝
空勤直升機海搜尋，只見中鋼永續輪，已不見福順輪。記者林保光／翻攝
民眾今天在高雄林園海墘路沙灘，發現男子陳屍沙灘，確認是福順輪船員。圖／讀者提供
民眾今天在高雄林園海墘路沙灘，發現男子陳屍沙灘，確認是福順輪船員。圖／讀者提供

凱米颱風 沙灘 海巡署

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