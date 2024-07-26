淡水貨車打滑自撞 旋轉180度車頭毀損
一輛小貨車今天清晨行經新北市淡水區民權路關渡橋引道前，疑因地面濕滑失控打滑自撞外側牆面旋轉180度逆向止停，導致車頭毀損，由於正值上班時間，一度造成現場道路壅塞影響通行，警方到場排除路況，恢復順暢。駕駛沒有酒駕，肇因待查。
據了解，廖姓男子（46歲）今天上午6時11分左右，開著一輛小貨車沿著新北市淡水區民權路往北市方向行駛，途中行經民權路關渡橋引道前，疑因天雨路滑，廖男人車打滑失控，整輛車先是擦撞外側牆面，車身旋即向左旋轉180度逆向停在路上，廖男輕微擦傷下車求援。
警、消獲報趕抵，檢視廖男沒有大礙拒絕就醫，由於正值上班時間，現場一度影響通行，轄區警力協助疏導管制交通，於上午7時35分排除路況，恢復交通順暢。警方表示，現場未波及其他路過人車，沒有人受傷，肇事車駕駛沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。
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