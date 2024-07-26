淡水貨車打滑自撞 旋轉180度車頭毀損

一輛小貨車今天清晨行經新北市淡水區民權路關渡橋引道前，疑因地面濕滑失控打滑自撞外側牆面旋轉180度逆向止停，導致車頭毀損，由於正值上班時間，一度造成現場道路壅塞影響通行，警方到場排除路況，恢復順暢。駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，廖姓男子（46歲）今天上午6時11分左右，開著一輛小貨車沿著新北市淡水區民權路往北市方向行駛，途中行經民權路關渡橋引道前，疑因天雨路滑，廖男人車打滑失控，整輛車先是擦撞外側牆面，車身旋即向左旋轉180度逆向停在路上，廖男輕微擦傷下車求援。