影／颱風天也要騙！內湖女遭詐660萬 他食髓知味遭「斬手」
台北市警方日前獲報，內湖區一名女子遭遇投資詐騙，陸續交出660萬元才驚覺受騙，報警求助，正逢詐團再次鼓勵加碼投資，取款車手不顧凱米颱風來襲也要面交行騙，警方將計就計約定女子住處外見面，當場查獲車手許姓男子到案，在防颱期間不忘「斬手」打詐。
警方調查，年約50歲黃女日前加入不明網路投資群組，受群組中「理財專員」慫恿下載「投資APP」，陸續依照指示交付660萬元資金投資，後因遲未出金獲利而起疑，7月19日向內湖分局潭美派出所報案求助。
員警獲報介入偵辦，不料詐欺集團再次聯絡黃女，鼓勵她加碼投資100萬元，員警得知後將計就計，由黃女約出詐團成員至住家大樓外面交，7月24日正逢凱米颱風襲台，詐團仍堅持面交行騙，員警見犯嫌現身即上前逮人，當場查獲詐欺取款車手許姓男子，及做案用印章、偽造證件、現金儲匯收據等證物。
據悉，18歲許男落網供稱，他是上網求職淪為車手，至今只取款2次都是與黃女面交。警方表示，全案詢後依詐欺罪嫌將許男移送士林地檢署偵辦，持續追查幕後詐欺集團；另呼籲，詐欺猖獗，現今假投資詐騙尤其常見，民眾切勿輕信網路投資廣告，如有可疑情事可撥打1110或165專線查證，避免受騙。
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