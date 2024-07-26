影／颱風天也要騙！內湖女遭詐660萬 他食髓知味遭「斬手」

台北市警方日前獲報，內湖區一名女子遭遇投資詐騙，陸續交出660萬元才驚覺受騙，報警求助，正逢詐團再次鼓勵加碼投資，取款車手不顧凱米颱風來襲也要面交行騙，警方將計就計約定女子住處外見面，當場查獲車手許姓男子到案，在防颱期間不忘「斬手」打詐。

警方調查，年約50歲黃女日前加入不明網路投資群組，受群組中「理財專員」慫恿下載「投資APP」，陸續依照指示交付660萬元資金投資，後因遲未出金獲利而起疑，7月19日向內湖分局潭美派出所報案求助。

員警獲報介入偵辦，不料詐欺集團再次聯絡黃女，鼓勵她加碼投資100萬元，員警得知後將計就計，由黃女約出詐團成員至住家大樓外面交，7月24日正逢凱米颱風襲台，詐團仍堅持面交行騙，員警見犯嫌現身即上前逮人，當場查獲詐欺取款車手許姓男子，及做案用印章、偽造證件、現金儲匯收據等證物。