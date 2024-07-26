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高雄7旬翁冒風雨搶修魚塭水車失蹤一夜 遺體今早尋獲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄典寶溪昨滿出堤防釀災，住附近的77歲甘姓老翁昨深夜10點多憂心養殖魚塭的水車被沖壞，冒風雨外出失聯，楊姓妻子報案後，警消考量昨深夜仍風大雨大，天候不佳，今天上午8時許展開搜救任務，半小時後，在魚塭裡發現甘翁，但已不幸溺斃。

警方指出，岡山分局橋頭分駐所昨晚10點43分接獲楊姓婦人報案，指稱其丈夫甘姓男欲前往秀正路康樂巷附近魚塭修理水車，楊婦隨後即無法和丈夫聯繫，擔心不測報案。

警方得知消息立即通知消防消人員到場，並請楊婦先行在家等候，惟救災人員認為當時風強雨大，氣候不佳，無法搜救，警消於今天上午8時許在魚塭附近搜尋。

消防救難人員約於8時30分許發現甘翁身軀沉在魚塭裡，早已溺斃，先將遺體打撈上岸，交由警方報請檢察官相驗。

高雄7旬甘姓翁昨深夜冒風雨搶修典寶溪附近的魚塭水車，失蹤一夜，警消今天上午尋獲遺體。記者石秀華／翻攝
高雄7旬甘姓翁昨深夜冒風雨搶修典寶溪附近的魚塭水車，失蹤一夜，警消今天上午尋獲遺體。記者石秀華／翻攝
高雄7旬甘姓翁昨深夜冒風雨搶修典寶溪附近的魚塭水車，失蹤一夜，警消今天上午尋獲遺體。記者石秀華／翻攝
高雄7旬甘姓翁昨深夜冒風雨搶修典寶溪附近的魚塭水車，失蹤一夜，警消今天上午尋獲遺體。記者石秀華／翻攝
高雄7旬甘姓翁昨深夜冒風雨搶修典寶溪附近的魚塭水車，失蹤一夜，警消今天上午尋獲遺體。記者石秀華／翻攝
高雄7旬甘姓翁昨深夜冒風雨搶修典寶溪附近的魚塭水車，失蹤一夜，警消今天上午尋獲遺體。記者石秀華／翻攝

丈夫 岡山

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