高雄7旬翁冒風雨搶修魚塭水車失蹤一夜 遺體今早尋獲

高雄典寶溪昨滿出堤防釀災，住附近的77歲甘姓老翁昨深夜10點多憂心養殖魚塭的水車被沖壞，冒風雨外出失聯，楊姓妻子報案後，警消考量昨深夜仍風大雨大，天候不佳，今天上午8時許展開搜救任務，半小時後，在魚塭裡發現甘翁，但已不幸溺斃。

警方指出，岡山分局橋頭分駐所昨晚10點43分接獲楊姓婦人報案，指稱其丈夫甘姓男欲前往秀正路康樂巷附近魚塭修理水車，楊婦隨後即無法和丈夫聯繫，擔心不測報案。

警方得知消息立即通知消防消人員到場，並請楊婦先行在家等候，惟救災人員認為當時風強雨大，氣候不佳，無法搜救，警消於今天上午8時許在魚塭附近搜尋。