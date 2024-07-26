凱米颱風遠離 台灣近海10艘貨輪擱淺1沉沒 5船員失蹤待救

福順輪獲救船員手臂有些許擦傷，海巡人員拿藥水幫忙擦拭傷口。圖／海巡署提供 凱米颱風來襲，帶來強風豪大雨，造成海象不佳，台灣西部海域24、25日兩天至今天凌晨共傳出10起外籍貨輪擱淺意外，其中一艘坦尚尼亞籍貨輪沉沒，船上9名緬甸籍船員落海，目前已有4名穿救生衣自行上岸，安置在高雄現代商務旅館，其餘5人待搜救，中央災害應變中心列人海難失蹤人員名單。

中央災害應變中心指出，24日下午1時30分，海巡署獲報，一艘多哥籍貨輪「SOPFIA」擱淺在台南安平外海，人船平安，25日中午12時29分海巡署通報「S」船可能棄船，海巡署及消防署於現場規畫救援，於下午1時13分海巡署通報「S」船不棄船。

24日深夜11時42分基隆岸台獲報，印尼籍貨輪「IRIANA」擱淺在屏東枋山外海1海浬內，船上20人，已下錨，船體無損、無漏油、船員平安，目前尋找拖船中。

25日清晨5時45分基隆岸台獲報，坦尚尼亞籍貨輪「FU-SHUN」在高雄港外海19浬傾斜下沉，上午6時31分獲報該船已下沉，後續呼叫無回應，船上有緬甸籍船員9人，目前海象為猛浪且能見度低於1浬，已請基隆岸台、漁業電台廣播鄰近船隻協助搜救，船員表示該船9名船員共分2組棄船求生，第1組4名船員，其中2人於港埔港出水口上岸，1人於鳳鼻頭沙灘上岸，為該船大副、大廚、水手，另海巡署後續在岸邊找到疑似第4位船員的救生衣。

岸際及海上持續搜索其餘失蹤人員。累計出動空勤總隊搜救機 1架次，另「中鋼永續」貨輪1艘次救近前往協助，岸際部分有海巡署4車15人帶1架空拍機搜尋，高雄市消防局3車5人。

25日清晨5時54分里斯本搜救中心通報，多哥籍貨輪「HEDWIG OLDENDORFF」在高雄港外海西南方約52浬發報遇險信號，經聯繫船東表示，以與該船聯繫確認人船平安。

25日上午8時15分，基隆岸台通報，蒙古籍貨輪「BASIA」擱淺在屏東大鵬灣距岸0.1浬處，擱淺船上有8人， 包括6名印尼籍船和2名緬甸籍船員待救，已請員著救生衣待船艙等待救援。

25日上午11時15分，海巡署通報，喀麥隆籍貨輪「GINAN」因失去動力擱淺在大鵬灣外0.7浬處，船上有1台籍及8名緬甸籍船員，已請員著救生衣待船艙等待救援，目前人船平安。

25日上午11時50分海巡署通報，坦尚尼亞籍貨輪「XIN LI 新利」號擱淺在高雄茄萣濱海外1浬， 船上有1台籍及11名緬甸籍颱員，已請船員著救生衣待船艙等待救援，目前人船均平安。

25日晚上6時30分，基隆岸台通報，蒙古籍「HONG SHENG 88」因舵機故障，於高雄興達港北面海堤外擱淺，船上8名中國籍船員，人員平安。

25日晚上7時57分，海巡署通報，喀麥隆籍貨輪「DOLPHIN」於台江國家公園岸際擱淺，船上9名緬甸籍船員，人員平安。