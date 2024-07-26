影／林口男開母座車釀火燒車後肇逃 人消失一夜今早到案

陳姓男子昨天晚上開著母親名下汽車，於新北市林口區失控衝撞前方一輛汽車，導致前車起火燃燒，陳男駕車逃離現場。警方以車追人一度以為肇逃是車主王婦，經釐清確認是其子陳男所駕，但陳男拒接電話消失一整夜，稍早警循線帶回陳男，目前正在說明釐清肇責。

據了解，陳姓男子（37歲）昨天晚上8時46分左右，開著其母王婦（58歲）名下汽車外出，途中行經新北市林口區竹林路與東林街口號誌燈為紅，陳男沒有減速停下，而是直接往前衝撞劉男（36歲）所駕駛汽車，導致劉男座車起火燃燒，劉趕緊下車躲過一劫。