凱米颱風尾…台中客運車禍煞不住撞3宅圍牆損3車5傷

凱米颱風中心遠離台灣本島，但颱風尾不能掉以輕心。一輛台中客運昨晚空車行經台中市龍井區中沙路、向上路六段口時，疑因路口時號受雨勢影響故障，與劉男駕駛的轎車碰撞後，整輛公車滑行撞擊3戶民宅圍牆及圍牆內停放的3輛轎車，公車車門嚴重變形損毀，所幸謝姓駕駛無受傷；劉男5人輕微擦挫傷，其中3人送醫治療，雙方駕駛都沒酒駕。

烏日分局犁份交通小隊小隊長林鴻吉說明，昨晚9時28分，謝男駕駛台中客運沿中沙路由南往北行駛，行經向上路六段快車道時，疑因路口時號誌受雨勢影響故障，與直行向上路六段的劉男所駕駛轎車碰撞，公車向前滑行撞擊3戶民宅圍牆，並波及停在圍牆內的3輛轎車。

林鴻吉指出，謝姓公車司機、劉姓轎車駕駛酒酒精濃度檢測均為零，沒有飲酒，謝姓公車駕駛無受傷，劉男一車5人均輕微擦挫傷，其中3人送沙鹿光田醫院檢查治療，無生命危險。