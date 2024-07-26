颱風大雨淹水...清水騎士和乘客受困 警救援送泡麵止飢
凱米颱風帶來強雨豪雨災情陸續在中南部傳出，台中市清水區和睦路二段與和海頂路口段昨天深夜淹水，清水分局員警巡邏發現有民眾騎車受困該路段，警方協助2人脫困後，帶回派出所提供泡麵止飢。
昨晚11時，清水區和睦路二段與和海頂路口段。清水警分局大楊所巡邏員警經過，發現排水大量滿出路面有影響交通安全之虞，剛好發現楊姓、梁姓男子共乘機車受困該路段，2人返家道路(海頂路段)無法通行，警方現場他們脫困後，先暫帶回派出所安置休息，並提供泡麵等飲食。
現場路段因持續大雨，路面積水無法通行，為免發生危害，警方巡邏網在現場交通管制及警戒示意現場車輛勿再行駛該路段；警方表示，昨晚連續風大雨大，路面積水，經相關單位緊急處理，今天早上積水已退。
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