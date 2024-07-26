影／颱風夜神岡大火連燒6民宅 鄰居呼叫快逃命 消防員風雨中搶救
凱米颱風來襲期間，台中市神岡區連續二個颱風夜發生大火，消防隊員疲於奔命，昨天深夜一棟透天厝大火，鄰居呼叫屋內人快逃命，火勢在風勢助長下，快速延燒六間連棟民宅，消防隊員到場搶救，在強風豪雨中今天凌晨撲滅火勢，起火原因由火調人員調查中。
台中市消防局昨晚11時58分獲報，神岡區神清路有住宅火警，派遣第一大隊、轄區神岡分隊等共計8個單位，出動各式消防車27輛，消防人員81名，義消人員8名，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官。
現場是2層樓RC結構、3樓鐵皮加蓋建物起火燃燒，並燃燒傢俱及室內雜物，火勢在風勢助長下，快速延燒六間連棟民宅，今天凌晨3時撲滅，無人傷亡，燃燒面積合計約300平方公尺，起火原因及財損待查。
台中市神岡區前晚也發生工廠大火，上百名消防隊員和義消到場搶救，歷經8小時，昨天清晨4點23分撲滅火勢，和凱米颱風昨天清晨出海時間接近；一名義消說，這次搶救不易，前晚風大、雨大、火大，在火場旁還可以聽到烈火嘶吼聲，一名資深消防隊員說，很久沒遇到這麼難打的大火。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言