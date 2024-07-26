中捷砍人事件／兒獲熱血救命 父今辦捐血

呂姓高中生父親感謝各界捐血救兒，今天發起大型捐血活動。圖／呂姓高中生父親提供 強颱凱米過境台灣，多個縣市連2天放颱風假，台中捐血中心少了約3千袋血量，O型血存量僅剩3.8天。5月間發生中捷砍人事件，被砍傷的呂姓高中生父親為感謝各界捐血之恩，今天將發起大型捐血活動，現場將有3輛捐血車，目標募集450袋血，他的兒子也會向到場人士奉茶感恩。

台中捐血中心指出，台中捐血中心負責供應中彰雲投地區用血，平日每天可募血1千5百袋。但連2天颱風假，使得血庫一下少了約3千袋進量，目前僅剩5.1天供應量。尤其O型血存量僅剩3.8天，已逼近極缺階段的3天存量，呼籲大家踴躍捐血。

呂姓高中生父親說，兒子在急救過程中接受大量輸血，換了身體三分之一的血，是社會大眾的熱血相挺，才讓他得以重獲新生。為感謝這份愛心，以及希望血庫充裕，決定舉辦捐血活動。

他說，兒子會在捐血活動向到場人士奉茶感恩，「長髮哥」及「雨傘哥」等人也會到場支持，另還有50名志工協助活動進行，以及一對母女主動前往二胡表演，鼓勵更多人一起捐血獻愛。

這場捐血活動地點在台中市松竹路一段763號舉行，時間從今天上午9時到下午3時，獲得禾固營造、金豐室內設計、鉅虹建設等多個單位、廠商贊助。參加捐血者可獲贈一把多功能傘和統一禮券，還有百張價值12800元的墾丁「姊妹沙灘別墅」住宿券提供抽獎。