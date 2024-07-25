影／黑鷹直升機冒風雨起飛搜救 確認福順輪高雄外海已沉船

凱米颱風襲台，造成海象不佳，坦尚尼亞籍貨輪「福順（FU-SHUN）輪」今天清晨在高雄港外海傾斜下沉，空勤總隊接獲國搜指示，下午派遣NA-710重裝黑鷹機飛往搜，但發覺福順輪已沉，僅中鋼1艘貨輪在附近海域協助，只好折返小港基地。

今天清晨5時45分，基隆岸台獲報福順輪在高雄港外海19海里處傾斜下沉，因船上有9名船員，國搜中心通報空勤總隊第三大隊一中隊搜救，但因受凱米颱風影響，海象不佳，搜救機及船艇都無法前往救援。

直到下午2時30分，空勤總隊見能見度1500公尺、雲幕高600呎、陣風風速45浬，天氣已達最低救援限制，即刻派遣NA-710重裝黑鷹機馳援，於下午3點15分起飛。但抵達通報海域上空，僅見附近只有中鋼「永續貨輪」在海域協尋失蹤者，福順輪已經沉船不見船身。