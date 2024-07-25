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中壢醉漢騷擾男客亂噴「垃圾話」 反被打破頭血濺超商

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市44歲張姓男子昨晚凱米颱風夜至中壢區南園二路、華夏路口一家超商喝酒至今天早上，疑因酒醉向超商顧客李姓男子騷擾說「垃圾話」，激怒李男雙生扭打，李拿起店外一支棍棒毆打張男頭破血流，血濺櫃台，警方據報將張男送醫，幸無生命危險，張男不願提告，警方表示，將循線通知2男到案說明，依違反社會秩序維護法罪嫌函送法辦。

張男與李男在超商爆發肢體扭打濺血案，目擊網友PO文指出「中壢怪人真的很多⋯，超商店員超可憐，整間店都是血」，引起網友熱議，超商老闆立即在網站貼文澄清說，是2個客人店外PK ，輸的人頭破血流進來請求叫救護車，他家員工只是負責清理血跡和通知警察。也有網友說，颱風夜也太不平靜了！

中壢警方調查，張男為中壢地區經常酗酒的常客，他在颱風夜晚上至該超商喝酒到天亮，張男喝得太醉，與停車前往超商領錢購物的李男（43歲）在店內相遇，張男酒醉上前向李說「垃圾話」騷擾，激怒李男雙方在店外扭打，李憤而持店外的一支棍棒朝張男毆打，造成張男滿臉至衣服一身血漬，李男持棍棒開車離去。

張男隨即走進超商求救，一身血漬飛濺超商櫃台，店員嚇到趕緊報案，警方趕到將張李送醫治療，張男頭部撕裂傷及身體多處擦挫傷，經醫師治療包紮沒有生命危險，警方詢問下，張男表示不會提出告訴，警方表示，即便張不願提告，警方仍將循線通知張、李雙方到案說明，依違反社維法函送桃園地檢署裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

凱米颱風夜張男超商酒醉騷擾李男，遭棍棒毆打頭破血流，血濺超商櫃台。圖／取自Threads
凱米颱風夜張男超商酒醉騷擾李男，遭棍棒毆打頭破血流，血濺超商櫃台。圖／取自Threads

凱米颱風夜張男超商酒醉騷擾李男，遭棍棒毆打頭破血流，血濺超商櫃台。圖／取自Threads
凱米颱風夜張男超商酒醉騷擾李男，遭棍棒毆打頭破血流，血濺超商櫃台。圖／取自Threads

凱米颱風 超商

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