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8樓陽台玻璃帷幕不堪強風整片脫落…婦抓2小時 消防員擊破解危機
基隆市信義區教孝街一處社區8樓陽台的玻璃帷幕，今天因不堪凱米颱風強風威力，整片玻璃脫落，一名婦人提心墜落砸到下方造成危害，用手緊抓了2小時，消防人員趕至，先封鎖道路，因無其他固定點，將玻璃擊碎卸下才解除危機。
基隆市消防局今天中午接獲住戶報案，表示因為颱風吹襲，陽台玻璃帷幕，經不起強風的威力，造成玻璃陽台恐墜落。
由於陽台位在8樓，如果墜落恐危害下方人車的安全，消防人員到場先封路處理，避免民眾靠近發生危險。
信義分隊小隊長蔡舜宇表示，消防隊接趕至時，婦人表示，玻璃已經裂開，搖搖欲墜，她已經抓了2小時，擔心掉下去。消防人員到場先固定，查看發現已無其他固定點，因此擊破卸下處理，解除掉落危險。
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