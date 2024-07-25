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三重警遭毒駕男撞死…告別式遺孀抱4歲兒痛哭送別 所長悲喊任務結束
新北市三重分局28歲警員黃瑋震，13日凌晨執勤時遭毒駕的黃國維撞上傷重不治。今天下午在板橋殯儀館舉行告別式，新北市長侯友宜、警政署長張榮興都到場弔唁，先頒發楷模獎章後在靈柩上覆蓋國旗、警旗。告別式結束靈柩送上靈車時，厚德派出所長廖廷浩悲喊：「瑋震，任務結束、一路好走」，場面備極哀戚。
三重分局厚德派出所警員黃瑋震13日凌晨遭毒駕男撞死不幸殉職，今天下午4時在板橋殯儀館景福廳舉行告別式，新北市長侯友宜、警政署長張榮興、新北市警局長廖訓誠都到場弔唁。告別式中先頒發楷模獎章給黃瑋震弟弟，隨即由覆旗官在黃瑋震靈柩上覆蓋國旗、警旗。
告別式會場內並播放黃瑋震追思影片，提到黃瑋震從警近8年，迄今共記功4次，嘉獎437支，影片中還有一家三口幸福生活畫面。抱著4歲兒的黃員妻子看了也不禁頻頻拭淚令人鼻酸。
告別式結束後，到場送別的警員在颱風綿綿細雨中列隊，並向黃瑋震靈柩致敬。隨後由厚德派出所所長廖廷浩帶領現場人員悲喊：「瑋震，任務結束，一路好走！」場面十分哀戚。
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