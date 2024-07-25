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凱米颱風掀猛浪 台灣西部海域7外籍貨輪擱淺1沉沒9人失蹤

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

凱米颱風來襲，帶來強風豪大雨，造成海象不佳，台灣西部海域昨、今兩天傳出7起外籍貨輪擱淺意外，其中一艘坦尚尼亞籍貨輪沉沒，船上疑有9名緬甸籍船員落海失蹤待尋。

中央災害應變中心指出，24日下午1時30分，海巡署獲報，一艘多哥籍貨輪「SOPFIA」擱淺在台南安平外海，人船平安，25日中午12時29分海巡署通報「S」船可能棄船，海巡署及消防署於現場規畫救援，於下午1時13分海巡署通報「S」船不棄船。

24日深夜11時42分基隆岸台獲報，印尼籍貨輪「IRIANA」擱淺在屏東枋山外海1海浬內，船上20人，已下錨，船體無損、無漏油、船員平安，目前尋找拖船中。

25日清晨5時45分基隆岸台獲報，坦尚尼亞籍貨輪「FU-SHUN」在高雄港外海19浬傾斜下沉，上午6時31分獲報該船已下沉，後續呼叫無回應，船上有緬甸籍船員9人，目前海象為猛浪且能見度低於1浬，已請基隆岸台、漁業電台廣播鄰近船隻協助搜救，今天上午8時35分，我國籍貨輪「中鋼永續」號已抵達現場，惟現場能見度不佳，且現場風力太強，滯留原處搜索查看，尚無法尋獲事故船及待救船員，持續搜尋中。今天下午2時35分空勤總隊搜救機起飛前往搜尋。

25日清晨5時54分里斯本搜救中心通報，多哥籍貨輪「HEDWIG OLDENDORFF」在高雄港外海西南方約52浬發報遇險信號，經聯繫船東表示，以與該船聯繫確認人船平安。

25日上午8時15分，基隆岸台通報，蒙古籍貨輪「BASIA」擱淺在屏東大鵬灣距岸0.1浬處，擱淺船上有8人， 包括6名印尼籍船和2名緬甸籍船員待救，已請員著救生衣待船艙等待救援。

25日上午11時15分，海巡署通報，喀麥隆籍貨輪「GINAN」因失去動力擱淺在大鵬灣外0.7浬處，船上有1台籍及8名緬甸籍船員，已請員著救生衣待船艙等待救援，目前人船平安。

25日上午11時50分海巡署通報，坦尚尼亞籍貨輪「XIN LI 新利」號擱淺在高雄茄萣濱海外1浬， 船上有1台籍及11名緬甸籍颱員，已請船員著救生衣待船艙等待救援，目前人船均平安。

凱米颱風風強雨豪大雨，海象不佳，台灣西部海域共7外籍貨輪擱淺，其中1艘沉沒，9人失蹤待尋。圖／應變中心提供
凱米颱風風強雨豪大雨，海象不佳，台灣西部海域共7外籍貨輪擱淺，其中1艘沉沒，9人失蹤待尋。圖／應變中心提供

凱米颱風 基隆 海巡署 緬甸

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