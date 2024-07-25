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國三北向三鶯路段特斯拉疑打水漂失控自撞 車頭稀爛車輪噴飛
趙姓男子昨天下午駕駛特斯拉電動汽車，行經國道三號三鶯路段車身失控打水漂，滑行自撞外側護欄，趙男頸部受傷送醫急救，沒有生命危險。趙男沒有酒駕，肇因待查。
據了解，趙姓男子（38歲）昨天下午1時40分左右駕駛一輛特斯拉電動車，沿著國道3號往北方向行駛，途中行經三鶯路段50公里處疑因路面濕滑，整輛車失控打水漂滑行自撞外側護欄，導致整輛車頭嚴重毀損、車輪撞飛至外側路肩。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視趙男頸部受傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險，留院觀察治療。趙男沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。
國道公路警察局第六公路警察大隊呼籲駕駛人，車輛應定期妥適保養，行車前應檢查車況。行經雨區應減速慢行遇「水漂效應」時，切勿急踩煞車，應鬆開油門、緊握方向盤，讓車輛穩定直行，直到恢復控制為止，以確保自身安全。
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