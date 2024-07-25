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國三北向三鶯路段特斯拉疑打水漂失控自撞 車頭稀爛車輪噴飛

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

趙姓男子昨天下午駕駛特斯拉電動汽車，行經國道三號三鶯路段車身失控打水漂，滑行自撞外側護欄，趙男頸部受傷送醫急救，沒有生命危險。趙男沒有酒駕，肇因待查。

據了解，趙姓男子（38歲）昨天下午1時40分左右駕駛一輛特斯拉電動車，沿著國道3號往北方向行駛，途中行經三鶯路段50公里處疑因路面濕滑，整輛車失控打水漂滑行自撞外側護欄，導致整輛車頭嚴重毀損、車輪撞飛至外側路肩。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視趙男頸部受傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險，留院觀察治療。趙男沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。

國道公路警察局第六公路警察大隊呼籲駕駛人，車輛應定期妥適保養，行車前應檢查車況。行經雨區應減速慢行遇「水漂效應」時，切勿急踩煞車，應鬆開油門、緊握方向盤，讓車輛穩定直行，直到恢復控制為止，以確保自身安全。

一輛特斯拉電動車，昨天下午行經國道三號三鶯路段車身打水漂失控自撞護欄，駕駛受傷送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
一輛特斯拉電動車，昨天下午行經國道三號三鶯路段車身打水漂失控自撞護欄，駕駛受傷送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
一輛特斯拉電動車，昨天下午行經國道三號三鶯路段車身打水漂失控自撞護欄，駕駛受傷送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
一輛特斯拉電動車，昨天下午行經國道三號三鶯路段車身打水漂失控自撞護欄，駕駛受傷送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
一輛特斯拉電動車，昨天下午行經國道三號三鶯路段車身打水漂失控自撞護欄，駕駛受傷送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
一輛特斯拉電動車，昨天下午行經國道三號三鶯路段車身打水漂失控自撞護欄，駕駛受傷送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

國道 失控 特斯拉 自撞

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