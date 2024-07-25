影／八掌溪水淹台南後壁…社區淹水到2樓 3戶12人受困警消搶救

台南市後壁區清晨風雨交加，與嘉義交界的八掌溪水漫堤防淹沒後壁區低窪社區，下午白沙屯社區水淹到2樓、4人受困，警義消5義消10人前往救出4人，無人受傷。不久又接到白沙屯社區另一處民宅淹水1.5公尺，也有4人受困，下午兩點半左右再救出4人。

台南市消防局第一大隊表示，後壁分隊消防員先以橡皮艇救出49歲吳姓女子、60歲簡姓女子，再救出33歲李姓男子、38歲蘇姓男子。

一大隊表示，四個人救出後不久，又接獲民眾報案，後壁區白沙屯社區又有4人受困，民宅水位約1.5米，後壁分隊再分2批救出陳姓75歲男子、李姓74歲婦人與陳姓35歲男子，林姓40歲女子，由區公所安置新嘉里活動中心。