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影／八掌溪水淹台南後壁…社區淹水到2樓 3戶12人受困警消搶救

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
八掌溪水淹台南後壁，3戶12人受困消防人員陸續救出。圖／台南市消防一大隊提供
八掌溪水淹台南後壁，3戶12人受困消防人員陸續救出。圖／台南市消防一大隊提供

台南市後壁區清晨風雨交加，與嘉義交界的八掌溪水漫堤防淹沒後壁區低窪社區，下午白沙屯社區水淹到2樓、4人受困，警義消5義消10人前往救出4人，無人受傷。不久又接到白沙屯社區另一處民宅淹水1.5公尺，也有4人受困，下午兩點半左右再救出4人。

台南市消防局第一大隊表示，後壁分隊消防員先以橡皮艇救出49歲吳姓女子、60歲簡姓女子，再救出33歲李姓男子、38歲蘇姓男子。

一大隊表示，四個人救出後不久，又接獲民眾報案，後壁區白沙屯社區又有4人受困，民宅水位約1.5米，後壁分隊再分2批救出陳姓75歲男子、李姓74歲婦人與陳姓35歲男子，林姓40歲女子，由區公所安置新嘉里活動中心。

巧的是今天清晨上茄苳里上茄苳社區也有一家四口因水位上漲因屋內嚴重進水受困。消防人員前往搶救4人脫困，也都沒有受傷，送到後壁區公所安置。

八掌溪水淹台南後壁，3戶12人受困消防人員陸續救出。圖／台南市消防一大隊提供
八掌溪水淹台南後壁，3戶12人受困消防人員陸續救出。圖／台南市消防一大隊提供
八掌溪水淹台南後壁，3戶12人受困消防人員陸續救出。圖／台南市消防一大隊提供
八掌溪水淹台南後壁，3戶12人受困消防人員陸續救出。圖／台南市消防一大隊提供
八掌溪水淹台南後壁，3戶12人受困消防人員陸續救出。圖／台南市消防一大隊提供
八掌溪水淹台南後壁，3戶12人受困消防人員陸續救出。圖／台南市消防一大隊提供
八掌溪水淹台南後壁，3戶12人受困消防人員陸續救出。圖／台南市消防一大隊提供
八掌溪水淹台南後壁，3戶12人受困消防人員陸續救出。圖／台南市消防一大隊提供

凱米颱風 淹水

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